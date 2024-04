la torres scappa poi si ferma 

Pineto 2

Torres 2

Pineto (3-5-2) : Mercorelli, Villa, Ingrosso, Della Quercia (40’ st Manu), De Santis (11’ st Baggi), Sannipoli (40’ st Borsoi) , Chakir, Volpicelli, Macario (37’ pt Teraschi), Lombardi, Traini (37’ pt Pellegrino). In panchina Tonti, Grilli, Amadio, Germinario, Njambe, Xhani, Marafini, Manu, Evangelisti, Iaccarino. Allenatore Beni.

Torres (3-4-2-1) : Petriccione; Fabriani, Siniega, Rosi; Masala, Lora (27’ st Cester), Nunziatini (33’ st Liviero), Kujabi; Sanat (33’ st Zecca), Goglino; Diakité (27’ st Fischnaller). In panchina A disposizione: Zaccagno, Verduci, Antonelli, Zambataro, Del Giudice, Mudadu, Garau, Pinna. Allenatore Greco.

Arbitro : Di Loreto di Terni.

Reti : primo tempo 17’ Diakité (r), 33’ Sanat, 48’ Pellegrino; secondo tempo 4’ Volpicelli (r).

Note : ammoniti Lora, Kujabi, Lombardi. Recupero 3’ pt-5’ st.

Pineto. L’inedita e giovane Torres va sul 2-0 ma si fa rimontare dai padroni di casa del Pineto. Finisce 2-2 l’ultima gara della stagione regolare. La squadra sassarese pensa ora ai playoff per la promozione in Serie B, che la vedranno partire dalla pole position e quindi scendere in campo solo fra tre settimane.

Formazione rivoluzionata per il tecnico Greco, che praticamente ha utilizzato tutta la panchina. Scelta obbligata per la difesa, viste le assenze, ma non per l’attacco, dove invece hanno avuto una maglia da titolare Sanat e Goglino schierati dietro Diakité. Inedito anche il centrocampo, con Masala e Kujabi adattati sulle fasce.

La cronaca

Gara subito vivace. La sblocca la Torres con un rigore concesso per tocco col bracco in area di Chakir. Dal dischetto Diakité segna di potenza e precisione sotto la traversa. Petriccione conserva il vantaggio con un paio di prodezze, Sanat però raddoppia con un’azione personale al 33’: dribbla un difensore, in area ne fa sedere un altro e segna il gol del 2-0. La gara sembra sotto controllo ma proprio alla fine del recupero del primo tempo il diciannovenne neoentrato Pellegrino riesce ad accorciare le distanze dopo aver ricevuto una palla “sporca” in area.

In apertura di ripresa i piemontesi pareggiano: Masala tocca Teraschi e questa volta la massima punizione è per il Pineto. Volpicelli si presenta sul dischetto e trasforma quasi imitando Diakité.

Per tutto il secondo tempo i padroni di casa sono più brillanti e al 77’ Volpicelli colpisce la traversa.

