La Torres scansa le polemiche 

«Pescara in fuga? Non cambia niente, manteniamo le ambizioni e facciamo la nostra corsa», chiarisce il tecnico Alfonso Greco, per nulla condizionato dal -7 rispetto alla capolista. E risponde così alla contestazione di una parte dei tifosi: «Critiche e insulti li prendo senza problemi se servono per aiutare squadra e società a raggiungere gli obiettivi».

Nell'anticipo odierno a Ferrara contro la Spal (inizio alle 17.30) la Torres vuole rialzare subito la testa dopo aver rallentato nelle ultime due giornate: pareggio a Rimini e sconfitta casalinga contro la nuova vice capolista Virtus Entella. «Proveremo a vincere imponendo il nostro gioco che è fatto di possesso palla e conquista degli spazi, che riusciamo sempre a ottenere. Non credo che troveremo spesso un giocatore come Santini che si inventa la rete della domenica. Certo, dobbiamo migliorare, correggere gli errori, tutti ne facciamo, io per primo, ma lavoriamo con fiducia».

L'avversaria

La Spal è quattordicesima e ha bisogno di fare punti per restare fuori dalla zona playout. Occhio al dato: nel secondo tempo incassa il doppio delle reti (18) che prende nel primo (9) e chissà che la Torres non ritorni ad essere efficace dopo l'intervallo come sino a qualche settimana fa.

C'è poi da considerare l'elevato rendimento in trasferta. Greco spiega: «Forse in casa sentiamo più l'ansia da risultato, forse in trasferta le avversarie si chiudono meno. Certo è che ho visto giocare la Spal e ha una qualità superiore alla posizione di classifica. Ma noi vogliamo provare a vincere, come sempre».

Rientri e singoli

Scontata la squalifica è pronto Mastinu: «Siamo contenti di riaverlo, ci sarà anche Nanni ma viene da due gare con San Marino, vedremo». Dovrebbe quindi partire ancora Diakite al centro dell'attacco.

Il tecnico Greco spende anche qualche parola su Varela e Zambataro, apparsi in difficoltà domenica: «Stiamo lavorando con Varela perché sfrutti meglio le sue caratteristiche. Lui deve crescere e non farsi condizionare dal fatto che non ha ancora segnato. Quanto a Zambataro è un ragazzo eccezionale tatticamente, adatto a giocare sulla destra quando c'è Varela».

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Fabriani (Idda), Antonelli, Mercadante; Zambataro (Zecca), Giorico, Mastinu, Guiebre; Varela (Scotto), Diakite, Fischnaller.

