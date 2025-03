La Torres sbatte sul Legnago 

Torres 0

Legnago Salus 0

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno ; Dametto Antonelli Fabriani ; Zecca Masala (20’ st Nanni) Mastinu Guiebre (20’ st Liviero) ; Carboni (1’ st Giorico) Varela (27’ st Scotto); Fischnaller A disposizione: Petriccione, Stangoni, Mercadante, Brentan, Idda, Casini, Fois, Zambataro. All. Greco.

Legnago Salus (4-3-1-2) : Perucchini ; Muteva Noce Koblar Ampollini ; Bombagi Diaby Casarotti (43’ st Peschetola) ; Franzolini (28’ st Dore); Svidercoschi (28’ st Vitale) Spalluto (15’ st Basso) A disposizione: Rigon, Bajardi, Morello, Gazzola, Tonica, Ballan. All. Bagatti.

Arbitro : Pacella di Roma 2.

Note . Ammoniti: Varela, Koblar, Dametto, Recupero: 1’ pt - 4’ st Spettatori: 3.230.

Sassari. La voglia di riscatto non è sorretta da aggressività e nerbo. Il Legnago Salus dopo aver bloccato la Virtus Entella imbriglia anche la Torres al “Vanni Sanna”. Finisce 0-0. Il distacco dalla vetta è ora di 10 punti. Tanti. Probabilmente troppi per pensare alla promozione diretta.

Formazione inedita quella proposta dal tecnico Greco con Masala e Mastinu a centrocampo e Carboni trequartista insieme a Varela. Il Legnago ha pressato bene, con atletismo e sicuramente più agonismo dei padroni di casa apparsi stranamente scarichi.

Cenni di cronaca

Al 5’ angolo sinistro dei veneti e Spalluto a centro area gira col sinistro sfiorando il palo. Al 18’ Fabriani chiude Spalluto. Al 22’ Zecc entra in area e serve a sinistra Varela ma la conclusione colpisce l’esterno rete. Bell’azione Torres al 42’ con Varela che dal fondo sinistro mette in mezzo e Carboni di testa prova a piazzarla ma sfiora solo il palo destro.

Il secondo tempo è migliore come atteggiamento. Zecca si gira e serve a scavalco Fischnaller che tira al volo: fuori di poco. Fischnaller al 73’ spara la bordata che il portiere respinge. Rischia la Torres al 75’ su ripartenza ospite, ma c’è fuorigioco. All’80’ punizione di Bombagi e vola Zaccagno per mantenere la porta inviolata. Al 94’ su traversone di Liviero segna Nanni ma l’assistente annulla per tocco di Scotto in fuorigioco e finisce 0-0.

