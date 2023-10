La torres sbatte sul bunker 

Torres 0

Pontedera 0

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Dametto; Zecca, Cester (44’ st Lora), Mastinu, Kujabi; Ruocco; Scotto (44’ st Goglino), Fischnaller (28’ st Diakite). In panchina Garau, Pinna, Pelamatti, Masala, Nunziatini, Verduci, Sanat, Menabò, Siniega, Mandrelli. Allenatore Greco.

Pontedera (3-4-2-1) : Stancampiano; Calvani (32’ st Pretato), Espeche, Guidi; Perretta, Ignacchiti (35’ st Delpupo), Catanese (35’ st Provenzano), Angori; Benedetti (23’ st Martinelli), Ianesi; Nicastro. In panchina Lewis, Vivoli, Gaiardi, Ambrosini, Marrone, Fossati, Paodice, Selleri. Allenatore Canzi.

Arbitro : Marotta di Sapri.

Note : ammoniti Espeche, Guidi, Cester, Dametto.

Sassari. Dall’ottimo pareggio di Perugia al deludente pari casalingo (il primo) col Pontedera, che lascia i rossoblù in testa da soli (+3 su Pescara e Cesena) ma sa di rimpianto: davvero i toscani guidati da Canzi, ex Olbia e Primavera Cagliari, sono sembrati inferiori tecnicamente. Forse l’errore è stato pensare che, visto il possesso palla e il tempo passato nella metà campo avversaria, il gol sarebbe arrivato. Troppo fumo e poco arrosto, in altre gare la Torres è stata cinica ed efficace.

La cronaca

Torres senza il regista Giorico e l’esterno sinistro Liviero (sulla fascia gioca Kujabi), con Fabriani al posto del difensore Idda (frattura a una mano). A centrocampo va Mastinu, in crescita. All’11’ Scotto riceve a sinistra, si accentra e sfiora il palo destro. Al 13’ Mastinu ci prova dal corner sinistro, palla sulla traversa. Troppo debole la girata di Scotto in area 1’ dopo. Vicina al gol la Torres al 17’: Rocco scatta in area e sull’uscita del portiere mette in mezzo, non ci arriva Fischnaller pressato da un difensore e Kujabi sul lato opposto colpisce l’esterno rete. Al 22’ un rimpallo concede un contropiede al Pontedera con Benedetti ma Antonelli chiude, poi Ignacchiti tira fuori. Ancora un rimpallo favorisce i toscani, Zecca ci mette una pezza e poi al 36’ serve Ruocco centrale: la punta prende male la mira. Al 38’ traversone di Scotto, Fischnaller gira di testa centrale.

Ripresa

La ripresa inizia con un bel traversone dal fondo di Zecca ma nessun rossoblù ci arriva. Al 54’ Zecca si accentra e cerca l’angolo più lontano: in tuffo salva Stancampiano. Dopo 1’ Antonelli sfiora la traversa. Al 58’ punizione di Scotto dal limite verso l’angolo sinistro: respinge il portiere. Occasione d’oro al 70’: bel lancio di Mastinu per Scotto che dà in profondità per Fischnaller il cui tiro viene messo in angolo dal portiere. Poi sul corner ancora Fischnaller, ma la palla finisce sul palo. Né è più fortunato Ruocco nella mischia finale in area piccola quando viene murato due volte. Ora il match con il Pescara secondo.

