La Torres saluta il Friuli con la cinquina al Pavia 

Sappada. La Torres chiude il ritiro friulano di Sappada con la vittoria per 5-1 sul Pavia, formazione che milita in Eccellenza. Da oggi i rossoblù sono a Sassari.

Ancora il 3-4-1-2 per il tecnico Greco con Zaccagno in porta, i tre difensori Fabriani, Antonelli e Idda, Zecca sulla fascia destra e Pelamatti sulla sinistra, Urso e Giorico a centrocampo, Ruocco dietro le punte Scotto e Diakite. Primo tempo pirotecnico: Diakite e Scotto fanno le prove del gol dopo pochi minuti e al 9’ il primo serve il secondo che infila la rete per il vantaggio sassarese. L’attacco della Torres mette in crisi la difesa pavese più volte. Il raddoppio è firmato da Urso su punizione al 21’. Accorciano i padroni di casa pochi minuti dopo con Braidichi ma di testa Zecca ristabilisce la doppia distanza. Il primo tempo si chiude sul 3-1 per i rossoblù.

Nella ripresa in porta va Garau, in difesa prendono posto Mandrelli, Dametto e Pinna, sulla fascia Liviero e a centrocampo Lora e Masala. Del triangolo offensivo resta solo Ruocco che ha come nuovi compagni Menabò e Sanat. Torres scatenata nel primo quarto d’ora: il 4-1 è il rigore trasformato da Menabò, il 5-1 un pezzo di bravura di Ruocco che semina avversari come birilli. La squadra sassarese sfiora la sesta rete in più occasioni, coglie anche una traversa su tiro-cross di Lora, ma il risultato non cambia. Assente giustificato il neo papà Fishnaller.

