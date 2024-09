La Torres rischia, il Milan non passa 

Torres 0

Milan Futuro 0

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani, Dametto, Mercadante; Zecca, Brentan, Masala (40’ st Casini), Liviero (29’ st Guiebre); Mastinu; Scotto (29’ st Nanni) Fischnaller (40’ st Goglino). In panchina Petriccione, Petricciolo, Coccolo, Giorico, Minnelli, Marini, Xhana. All. Greco.

Milan (4-2-3-1) : Nava; Jimenez, Minetti, Coubis, Bartesaghi; Sandri (41’ st Malaspina), Zeroli; Cuenca (41’ st Sia), Vos (1’ st Hodzic), Fall (28’ st Bozzolan); Longo (23’ st Turco). In panchina Mastrantonio, Pittarella, Alesi, D’Alessio, Traore, Turco, Zukic. All. Bonera.

Arbitro : Zago di Conegliano.

Note : un minuto di silenzio dedicato a Schillaci e Marco Piga, ex Torres, Avellino e e Lucchese. Ammoniti Coubis, Turco, Mastinu, Recupero 1’ pt-6’ st , Spettatori 5.000.

Sassari . Fallisce l’assalto alla vetta. Non brilla la Torres che, assenze a parte, sembra priva di quel mordente delle gare precedenti. Anzi, a dirla tutta, è il Milan Futuro che ha avuto più occasioni per sbloccare la partita, rimasta sul punteggio iniziale.

Tutto esaurito al “Vanni Sanna” per i 5 mila posti disponibili. Torres senza quattro giocatori: il difensore Antonelli, l’ala Varela, il centravanti Diakite e dopo il riscaldamento anche Giorico (dato in formazione) che cede il posto a Masala. Milan senza il giovanissimo fuoriclasse Camarda.

Primo tempo

Sarà la variazione dell’ultimo minuto a centrocampo, sarà la velocità e la prestanza fisica dei giovani rossoneri, fatto sta che nel primo tempo è soprattutto il Milan ad avere il pallino del gioco e a costruire le occasioni migliori, almeno sino al recupero, quando su traversone di Livero da sinistra in mischia Fischnaller prova il tiro a porta spalancata ma la palla finisce sul viso del compagno Zecca.

Va detto che quello è stato anche l’unico tiro nello specchio della porta, perché nei rari palloni giocabili i rossoblù non hanno mai impensierito Nava. Al contrario Zaccagno ha avuto il suo bel daffare. Subito in avvio il difensore Fabriani ha sbagliato rinvio colpendo il corpo dell’ex Cagliari Longo e la palla ha sfiorato il palo sinistro. La punizione di Sandri al 18’ è parata in due tempi da Zaccagno. Al 36’ ripartenza rapidissima del Milan con Cuenta che va al tiro da sinistra: il portiere sassarese ribatte, la palla finisce a Fall che tenta lo scavalco e a Zaccagno battuto è Fabriani a salvare sulla linea.

Secondo tempo

Nella ripresa grande verticalizzazione di Mastinu per Scotto che però si fa recuperare dal difensore e poi commette anche fallo. Al 66’ Mastinu prova un rasoterra improvviso che va un metro a destra del palo. Il tecnico Greco impiega troppo a inserire Nanni (al debutto) e Goglino.

Il Milan riprende quota al 70’: prima Jimenez da destra e Zaccagno respinge, poi riprende Turco che si fa ribattere il tiro. La Torres se non altro ha l’iniziativa nel secondo tempo ma non riesce ad essere incisiva.

