La Torres riprende il Pescara al 95’ 

Pescara 2

Torres 2

Pescara (4-3-3) : Plizzari; Cornelius, Pellacani, Bosco, Crialese; Dagasso, Squizzato (13' st Lonardi), Tunjov (49' st De Marco); Bentivegna (19' st Ferraris), Vergani, Cangiano. In panchina Saio, Profeta, Giannini, Meazzi, Valzania, Tonin, Moruzzi, Saccomanni, Mula, Arena. Allenatore Baldini.

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Dametto, Antonelli, Fabriani; Zambataro, Brentan, Mastinu (10' st Casini), Guiebre (28' st Liviero); Varela (40' st Goglino), Fischnaller (10' st Masala), Scotto (28' st Zecca). In panchina Petriccione, Petricciuolo, Coccolo, Mercadante. Allenatore Greco.

Arbitro : Vogliaccio di Bari.

Reti : primo tempo 32' Scotto; secondo tempo 33' Ferraris, 45' Cangiano, 50' Masala

Note : ammoniti Antonelli, Liviero, Brentan, Cornelisu. Recupero 3' pt-6' st. Spettatori 4.402.

Domina attaccando, finisce sotto pensando solo a difendersi, evita la sconfitta con Masala al 95'. Rocambolesco 2-2 della Torres sul campo del Pescara dopo una partita dai due volti. Dopo un grandioso primo tempo, i rossoblù hanno ceduto l'iniziativa e il tecnico Greco ha fatto troppi cambi in chiave difensiva ridando coraggio ai padroni di casa.

Greco, senza il difensore Idda, il centrocampista Giorico e il centravanti Diakite, conferma l'undici utilizzato contro la Vis Pesaro. Subito al 2' Mastinu lancia Guiebre in area, tiro in corsa e il portiere respinge. Al 13' doppia occasione rossoblù: Guiebre in area tira, il portiere respinge, riprende di testa Fischnaller e ancora miracolo di Plizzari. Bella ripartenza di Varela al 28' ma il passaggio a Guiebre è intercettato.Al 32' il meritato vantaggio: contropiede a destra con verticalizzazione di Fischnaller per Zambataro che serve centralmente Scotto per l'appoggio. Al 39' grande assist di Brentan per Varela che però controlla male. E così fa pure Guiebre al 44'.

Nella ripresa Pescara più propositivo e Torres che si fa schiacciare nella propria area. Dopo 10 minuti Greco toglie una punta (Fischnaller) e mette un centrocampista in più, Masala, insieme a Casini che rileva Mastinu in mezzo al campo. Al 65' sugli sviluppi lunghi di un corner il Pescara segna, ma l'arbitro vede una spinta di Brosco su Antonelli che frana sul portiere impedendogli la presa. Greco toglie anche Scotto e mette Zecca.La Torres non riesce più a costruire e il Pescara pareggia al 78'. Vergani riceve da Dagasso in area e tira, respinge Zaccagno ma la palla finisce sulla testa del neo entrato Ferraris che segna. Al 88' palla rubata da Zecca e diagonale, ma il portiere si distende. Nell'azione successiva Vergani mette al centro dove Cangiano calibra lo spiovente e porta in vantaggio gli abruzzesi. A Al 95' giocata di Golgino per Brentan che in area a sinistra mette in mezzo dove Masala incorna per il 2-2.

