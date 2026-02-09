La Torres riparte da Ascoli 

Sassari. «Un passo falso ci può stare. Dobbiamo pensare alle prossime partite e a vincerle». Così il portiere Andrea Zaccagno ha sintetizzato la riflessione in casa Torres dopo il 3-0 incassato al Vanni Sanna contro la Juventus Next Gen.

La squadra sassarese è penultima perché il Perugia ha vinto e si è staccata di 3 lunghezze, ma hanno perso Sambenedettese e Bra e quindi è inalterato il ritardo di 4 punti dalla zona salvezza senza playout. Restano ancora 12 partite da giocare.

Non è semplice fare calcoli di quanti punti occorrano per evitare gli spareggi, anche perché la situazione resta abbastanza fluida e dall’ottava posizione in giù nessuno è ancora al sicuro. Probabilmente servirebbe raggiungere quota 40, ma si tratta di vincere sei partite e pareggiarne due.

Doppia trasferta

Non c’è tempo per ripensare alla sconfitta: i rossoblù hanno ripreso ieri gli allenamenti per preparare la doppia trasferta, giovedì ad Ascoli e domenica sul campo della Sambenedettese: partite nelle quali davvero una vittoria varrebbe doppio.

Il tecnico Alfonso Greco ammortizza il ko ricordando che comunque il cammino verso la tranquillità è lungo e non può certo essere risolto in due-tre partite. Il rientro dalla squalifica di Nunziatini compensa numericamente la squalifica di Zambataro, anche se si tratta di due ruoli non proprio sovrapponibili e Nunziatini ha iniziato la stagione proprio come giocatore a tutta fascia sinistra per poi passare a fare il braccetto della difesa in quella posizione.

Turnover

La gara contro la Juventus Next Gen è servita anche per fare debuttare il centravanti Luciani, nell’ottica di un veloce inserimento nel gruppo come ha spiegato l’allenatore rossoblù. Nella ripresa sono stati utilizzati anche Diakite e Sorrentino, che in settimana avevano avuto qualche piccolo problema. C’è pure Di Stefano, che rientra nell’assemblaggio dell’attacco, senza dimenticare il giovane Bonin.

A centrocampo dovrebbe rientrare Giorico, mentre con Nunziatini e l’affidabilità di Masala e Liviero gli altri reparti non hanno problemi. In difesa c’è Fabriani che spera di ritrovare spazio, mentre è da capire se Zanandrea è pronto per giocare almeno come cambio. Bisogna comunque pensare nell’ottica di due gare in quattro giorni e quindi distribuire il minutaggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA