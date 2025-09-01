La Torres rinforza le fasce con Mateo Scheffer  

Arriva un esterno per rinforzare le fasce della Torres: Mateo Scheffer Bracco, classe 2004. Si tratta di un esterno basso di piede destro, ma capace di giocare indifferentemente sia a destra che sinistra. Arriva in prestito dalla Carrarese, ma nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Atalanta Under 23 con cui ha disputato 25 partite (siglando un gol) in regular season, a cui vanno aggiunti altri quattro match nei playoff di Serie C e una rete realizzata proprio contro i rossoblù al “Vanni Sanna” nell'inutile vittoria della Torres per 2-1 dopo il disastroso 7-1 rimediato a Bergamo.

L'italo-argentino Scheffer-Bracco va dunque a riempire una casella rimasta vuota, soprattutto dopo l'infortunio muscolare di Alberto Lattanzio che starà fuori due mesi. La sua duttilità sia come laterale in una eventuale difesa a quattro, sia come esterno fa comodo al tecnico Pazienza.

Nessuna uscita

La sessione estiva del mercato si è chiusa senza voci in uscita, restano quindi in forza alla Torres gli esterni Matteo Liviero ed Eyob Zambataro. Sul loro eventuale reintegro nella rosa deciderà il tecnico. E' probabile a questo punto che uno dei due torni a disposizione.

Favorito Zambataro che in effetti era nei piani del nuovo allenatore ma poi con la richiesta della Ternana (saltata la settimana scorsa) era stato accantonato e stava lavorando a parte per non correre rischi di infortunio. Tra l'altro Zambataro ha giocato sia a sinistra sia a destra, quindi teoricamente può essere più utile dalla panchina, anche se la corsa e i cross di Liviero possono essere altrettanto importanti.

Questo pomeriggio la Torres presenterà sia Mateo Scheffer sia l'attaccante Ernesto Starita, arrivato a Sassari nel fine settimana e utilizzato a Campobasso dal minuto 86 al posto di Carboni.

RIPRODUZIONE RISERVATA