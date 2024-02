La Torres rinasce con la Lucchese 

Lucchese 0

Torres 2

Lucchese (3-5-2) : Coletta; Tiritiello, Alagna (1’ st Guadagni), Visconti (36’ st Demaria); Sabbione (25’ st Magnaghi), Fazzi (36’ st Fazzi), Gulcher, Cangianiello, Tumbarello, Yeboah (18' st Rizzo-Pinna) , Disanto. In panchina Chiorra, Berti, Astrologo, Djibril, Russo, Benassaii. Allenatore Gorgone.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Fabriani, Idda, Dametto; Masala (25’ st Garau), Cester, Giorico, Liviero (10’ st Zanbataro); Mastinu (10’ st Zecca), Scotto (10’ st Diakité); Fischnaller (18’ st Ruocco). In panchina Sanat, Siniega, Lora, Goglino,Verduci, Nunziatini, Petriccione. Allenatore Greco.

Arbitro : Vogliacco di Bari.

Reti : primo tempo 5’ Masala, 8’ Giorico.

Note : espulso al 23’ st Zaccagno per doppia ammonizione. Ammoniti Dametto, Sabbione, Diakité, Guadagni, Zecca.

Lucca. La Torres festeggia San Valentino riabbracciando la vittoria che mancava da tre gare. Per la Lucchese è un mercoledì delle ceneri. Sul campo toscano la squadra sassarese si impone 2-0 dopo una gara più solida che bella, resistendo nell’ultima mezzora quando resta in dieci per l’espulsione del portiere Zaccagno, messo fuori da una doppia ammonizione prima per il rigore causato (che neutralizza) poi per perdita di tempo.

Tattica e celerità

Il tecnico Greco mantiene il modulo ma con centrocampisti più adatti all’interdizione: Masala a destra e Cester al fianco di Giorico, con Mastinu schierato finalmente nel ruolo di trequartista. La gara inizia con il tentativo a sorpresa della Lucchese ,che affonda a sinistra e porta al tiro Disanto il quale però non inquadra la porta. Poi l’uno-due della Torres. Al 5’ corner destro rasoterra verso il centro dove arriva Masala che la piazza di potenza e precisione al “sette” destro. I toscani non hanno neppure il tempo di riorganizzarsi che la squadra sassarese raddoppia: Mastinu da sinistra mette in mezzo, un difensore respinge di testa corto e arriva Giorico che dal limite di controbalzo infila l’angolino basso destro.

La ripresa

Nel secondo tempo il tecnico di casa Gorgone passa alla difesa a quattro e gioca con tre attaccanti. La risposta di Greco è il centrocampo a cinque. In apertura la presa difettosa di Zaccagno che poi spintona Disanto costa il rigore, ma il portiere rossoblù respinge il tiro e la ribattuta di Guadagni. Al 68’ l’espulsione di Zaccagno, ma la Torres resiste senza grossi pericoli.

