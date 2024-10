La Torres rinasce a Pontedera 

Pontedera 2

Pontedera (3-4-2-1) : Tantalocchi; Cerretti, Pretato, Martinelli; Perretta, Gala, Pietra, Ambrosini (34’ st Gagliardi); Ragatzu (40’ pt Espeche), Ianesi; Corona (34’ st Maggini). In panchina Calvani, Vivoli, Vanzini, Maiello, Innocenti. Allenatore Menichini.

Torres (3-4-3) : Petriccione; Fabriani, Coccolo, Mercadante (1’ st Zecca); Zambataro, Giorico (44’ st Masala), Mastinu, Liviero (37’ st Guiebre); Fischnaller, Diakite, Varela (17’ st Scotto). In panchina Petricciuolo, Dametto, Idda, Goglino, Casini. Allenatore Greco.

Arbitro : Dini di Città di Castello.

Reti : primo tempo 23’ Ianesi, 47’ Diakite; secondo tempo 5’ Corona (r), 6’ Mastinu, 29’ Diakite.

Note : espulso al 37’ pt Martinelli. Ammoniti Mercadante, Ianesi, Diakite, Pretato. Recupero 2’ pt - 4’ st.

Pontedera. Corsari rossoblù ancora in azione. Quarto colpaccio in trasferta per la Torres (su cinque viaggi), che passa a Pontedera per 3-2 rimontando due volte lo svantaggio e dimostrando che la sconfitta con Arezzo è stata un episodio casuale. Gara non semplice per la grinta dei toscani, che hanno appena cambiato allenatore esonerando Agostini e chiamando Menichini, ex vice di Mazzone a Cagliari e sulla panchina sassarese nel 2005. Gli ospiti sono stati bravi e cinici a sfruttare la superiorità numerica dal 37’ per l’espulsione di Martinelli. Gioco magari non sempre bellissimo, ma se poi si guarda il taccuino sono ben otto le palle-gol costruite e solo le prodezze del portiere di casa Tantalocchi hanno posticipato nel tempo il sorpasso.

Primo tempo

La Torres si fa viva all’8’ su punizione con una girata in area di Varela su torre di un compagno: conclusione angolata ma debole. Rischio al 18’: Perretta crossa da destra e Corona è tutto solo a centro area ma sfiora solo la palla mandandola sul palo sinistro. Pontedera in vantaggio al 23’: su fallo laterale questa volta Corona fa da torre e Ianesi di testa con un pallonetto sorprende il pur alto Petriccione. Ancora palo del Pontedera: al 36’ Petriccione smanaccia corto e Ragatzu calcia al volo. Subito dopo viene espulso Martinelli, forse per proteste. Padroni di casa in dieci. Nel finale Tantalocchi respinge i tiri di Varela e Mastinu ma all’ultima azione del recupero la Torres pareggia: ancora Mastinu mette palla in mezzo, sponda di Coccolo e Diakite di testa segna.

Secondo tempo

Nella ripresa entra Zecca e va a destra, esce Mercadante con Zambataro che si abbassa in difesa e Fabriani va a sinistra. Al inizio tempo Coccolo commette un fallo stupido su Corona poco dentro l’area e spalle alla porta. Rigore angolatissimo dello stesso Corona. Il pareggio è immediato: su una respinta corta Mastinu da fuori area lascia partire un rasoterra che si insacca. Al 55’ da sinistra cross di Liviero, colpisce Fischnaller e Tantalocchi deve smanacciare due volte. Il portiere vola ancora su due conclusioni di Fischnaller. Tantalocchi fa un nuovo miracolo su corner al 73’ e deviazione di Coccolo, ma Diakite riprende di testa e segna per il vantaggio definitivo.

