la torres riconquista il terzo posto 

Sassari. Cinque gare per capire se la Torres può presentarsi ai playoff con la condizione fisica e mentale giusta per dare l’assalto alla Serie B. La gara col Rimini ha fatto ripartire la Torres, il posticipo di lunedì prossimo a Chiavari contro la Virtus Entella inizierà a dare qualche risposta sulla consistenza della squadra sassarese in vista degli spareggi.

Intanto il successo ha riportato un po’ di serenità nell’ambiente (stavano emergendo nervosismo e delusione) e ha anche avuto un peso sulla classifica, perché con la sconfitta del Pescara sul campo del Sestri Levante i rossoblù si sono ripresi il terzo posto effettuando il contro sorpasso. Ciò non toglie che sarà un duello equilibrato sino alla fine e nella lotta può persino inserirsi la Vis Pesaro, distante dai sassaresi solo 5 lunghezze, anche se ha perso entrambi gli scontri diretti.

Spareggi

Terzo o quarto posto comunque non cambiano la sostanza: nei playoff già dal secondo turno si affrontano avversarie di spessore, dello stesso girone e degli altri raggruppamenti. Giusto per avere un’idea: nel girone A le seconde (a -4 dalla capolista Padova) sono la mitica Lanerossi Vicenza e il Feralpisalò, retrocesso dalla Serie B, mentre nel gruppo C è testa a testa tra Cerignola e Avellino, che tengono dietro formazioni come Crotone e Benevento. Club e squadre che hanno solidità ed esperienza di categoria superiore, eccezion fatta per il Cerignola, città natale dei fratelli Amoruso, lo juventino Nicola e i due ex rossoblù Luca e Fabio.

Ombre e luci

Le ombre sono quelle del primo tempo scialbo, nonostante il Perugia schierasse una formazione dimezzata e di 7 anni più giovane come età media per risparmiare alcuni titolari in vista della prima finale di Coppa Italia. Il vero Perugia è stato schierato a frittata ormai fatta, con la Torres sul 2-0. Bastano 20’ di calcio scintillante per essere ottimisti? Forse no, ma fiduciosi sì, dal momento che l’aumento del ritmo nella ripresa ha dimostrato che errori e mollezze dei primi 45’ erano dovuti più al peso psicologico delle tre sconfitte e del pareggio nelle ultime quattro gare.

Di sicuro i 20’ di grande gioco, ispirato dalle giocate di Mastinu ma anche dal dinamismo di Brentan e Zecca, hanno ribadito che la Torres può avere fiammate capaci di indirizzare il risultato. E a proposito di gol: ancora Diakite a segno, che rispetto al minutaggio ha davvero un’ottima media.

Calendario

Il test più probante dal punto di vista tecnico, tattico e mentale sarà sicuramente il big match di lunedì prossimo contro la Virtus Entella. Le altre quattro avversarie proporranno agonismo ma non altrettanta tecnica: al “Vanni Sanna” arriveranno Spal e Carpi, in trasferta saranno affrontate Ascoli e Lucchese. Tutte sono in corsa per evitare i playout, tranne il Carpi che punta all’ultimo posto utile per i playoff. Niente quindi che si avvicini alla sostanza e all’intensità delle antagoniste che la Torres incrocierà nei playoff. E forse, per alcuni versi, è un peccato, perché sarebbe stato meglio giocare contro avversarie d’alta classifica per un rodaggio più attendibile.

