La Torres richiama Alfonso Greco 

Sassari. Per provare a risolvere una crisi che la Torres non era pronta ad affrontare, la società richiama Alfonso Greco. Il tecnico infatti è ancora sotto contratto. Una decisione che verrà ufficializzata oggi nel corso di un'annunciata conferenza stampa che avrà alle 12 per protagonisti il presidente rossoblù Stefano Udassi e il direttore sportivo Andrea Colombino.

Le prossime tre partite decideranno il futuro del campionato: il Perugia in casa, la doppia trasferta a Livorno e a Rimini. Tutte concorrenti dirette. Tutte avversarie da battere se si vuole avere possibilità di salvarsi senza passare per i playout. Tre partite da affrontare con certezze sull'allenatore. E la Torres preferisce andare sul sicuro (e non erodere il budget) con un tecnico che conosce bene, anche perché il progetto di lanciare i giovani per avere minutaggio e premio viene accantonato di fronte a una situazione di classifica drammatica che mette a rischio il professionismo. E quindi Greco potrà guidare una squadra abbastanza simile (ma purtroppo inferiore tecnicamente e come personalità) a quelle che hanno prodotto un secondo e terzo posto in campionato.

La C a rischio

La squadra sassarese è penultima solo perché il Rimini è partito con una pesante penalizzazione (-12) ma i numeri sono disastrosi: una sola vittoria, oltre due mesi fa, sette partite senza segnare, otto compresa la Coppa Italia, un attacco che ha realizzato appena 5 gol, il peggiore di tutti e tre i gironi della serie C. Come dimostrato dal campo è stato un errore azzerare o quasi il reparto offensivo. La mini-rivoluzione per ringiovanire una rosa troppo avanti con gli anni era giusta (undici over 30, dei quali nove over 32) ma le modifiche sono state squilibrate, perché sono partiti Fischnaller, Guiebre, Scotto, Nanni e Varela. Inoltre è rimasto fuori squadra Liviero.

Greco Ter

Per il tecnico romano è il secondo richiamo. Il primo era stato nel campionato 2022/23, quando era stato esonerato e poi riportato a Sassari visti i risultati negativi del sostituto Sottili. Questa estate Greco non è stato confermato nonostante un contratto sino al 2026. Si è fatta la scelta di puntare su un organico con tanti giovani ed è stato scelto Michele Pazienza. Esperimento fallito. Invece il tecnico Marco Sanna ha guidato la Torres solo a Ravenna e verrà riportato sulla panchina della Primavera rossoblù.

