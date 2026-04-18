La Torres resta a secco, salvezza rinviata 

Torres 0

Gubbio 0

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno, Baldi, Antonelli, Zanandrea (39’ st Fabriani); Zecca (22’ st Liviero), Giorico (42’ st Masala), Mastinu (42’ st Diakite), Zambataro (22’ st Luciani); Sala, Di Stefano; Sorrentino. In panchina Marano, Petriccione, Fabriani, Brentan, Lunghi, Dumani, Diakite, Masala, Olayiwola, Bonin. Allenatore Greco.

Gubbio (3-5-1-1) : Krapikas, Bruscagin (12’ st La Mantia), Signorini, Di Bitonto; Fazzi, Djankpata, (12’ st Hraiech), Rosaia, Zallu, Tentardini (22’ st Murru); Costa (27’ st Podda), Ghirardello (27’ st Carraro). In panchina Bagnolini. Allenatore Di Carlo.

Arbitro : Pasculli di Como.

Note : ammoniti Zambataro, Rosaia, Giorico, Di Bitonto, Krapikas. Recupero 2’ pt-6’ st. Spettatori 4.392 (18 ospiti).

Sassari. La Torres fallisce il match ball per la salvezza diretta. Gioca una gara propositiva, spesso domina, ma non riesce a fare breccia nell’accorta difesa del Gubbio. Finisce 0-0 al “Vanni Sanna” e la Sambenedettese, vittoriosa sul già retrocesso Pontedera, si porta a -2 con l’obiettivo di sorpassare domenica (contro la Vis Pesaro) i rossoblù di Greco che chiuderanno sul campo di un Arezzo costretto a vincere per ottenere la promozione diretta in B.

La gara

La partita ha ricalcato il copione di molte altre sfide. La squadra sassarese ha avuto il controllo della palla, ha costruito il triplo delle azioni rispetto all’avversaria ma non l’ha messa dentro. Un po’ per demeriti propri, un po’ per la bravura del portiere ospite, un po’ perché non assistita dalla fortuna nelle tante mischie nell’area avversaria.

Primo tempo

Al 5’ Sorrentino scatta centralmente su assist di Sala ma il portiere esce bene coi piedi fuori dall’area. Velocissimo, Ghirardello al 12’ scappa via ai difensori ma si allunga leggermente la palla e Zaccagno in scivolata blocca. Al 15’ punizione di Mastinu da destra calciata in porta, Baldi devia da un metro e il portiere compie un miracolo. Azione insistita della Torres al 24’: Sala cerca l’angolo destro con un rasoterra, palla fuori di un soffio. Al 44’ traversone di Sala e Di Stefano in area tenta la girata ma un difensore lo contrasta. Sull’angolo palla a Di Stefano che prova a incrociare, il portiere respinge.

Secondo tempo

Al 60’ magia di Mastinu che recupera palla, salta un difensore e si presenta solo davanti al portiere ma non riesce ad angolare la palla. Al 62’ Di Stefano scappa per 60 metri sulla sinistra, serve in area Giorico che anziché tirare cerca un compagno e la difesa in qualche modo si salva.

Costruisce un’azione pulita il Gubbio al 67’ ma La Mantia in corsa conclude alto. Ci riprova da fuori Di Stefano al 78’: rasoterra angolato ma non abbastanza potente da superare il portiere. Al 79’ Di Stefano scappa in contropiede e poco oltre il centrocampo viene falciato da Zallu: l’arbitro commina al giocatore umbro solo il giallo. Si chiude con due contropiede degli ospiti e al 97’ Zaccagno si oppone a Podda che calcia da pochi metri. Sarebbe stata una beffa atroce.

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