VaiOnline
Serie C.
26 marzo 2026 alle 00:25

La Torres recupera Zecca Il giudice inibisce Udassi  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. L’esterno Zecca e il presidente Udassi saranno con la Torres per la trasferta dell’11 aprile sul campo del Pineto. Una curiosa coincidenza che riguarda però motivazioni diverse.

Stefano Udassi paga infatti l’espulsione nel finale di Perugia per le proteste dopo l’annullamento dell’autogol di Joselito, che avrebbe dato ai sassaresi una vittoria inestimabile in chiave salvezza.

Il Giudice sportivo lo ha inibito dallo svolgere ogni attività in seno alla Figc fino al 7 aprile e gli ha inflitto un’ammenda di 500 euro «per avere, al 47’ del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale in quanto, a gioco fermo, si avvicinava al quarto ufficiale uscendo dall’area tecnica e proferendo parole irrispettose e ingiuriose nei loro confronti per contestarne l’operato».

L’esterno Giacomo Zecca invece ha quasi recuperato dall’infortunio rimediato nella gara contro la Vis Pesaro, quando aveva sbattuto su uno dei tabelloni pubblicitari procurandosi una «lesione da trauma diretto nella regione lombo sacrale» che aveva interessato «i tessuti molli e sottocutanei con un versamento nei muscoli sottostanti». Gli ultimi controlli effettuati hanno appurato che il giocatore potrà rientrare nel gruppo la settimana prossima e ne avrà quindi due di lavoro, visto che dopo la gara contro il Livorno i rossoblù osserveranno il turno di riposo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

«Nessuna epurazione in FdI, ha solo prevalso il buon senso»

Il segretario regionale Mura: andiamo avanti col programma 
Alessandra Carta
Li Gioi: «Documenti condivisi anche in commissione»

Aeroporti ai privati, esplode lo scontro: «Atti tenuti nascosti»

Truzzu chiede carte e chiarezza: «I sardi hanno il diritto di sapere»  
Alessandra Carta
Il colpo

Fonni, assalto con la ruspa alla gioielleria

Evitate le telecamere. Utilizzato un pick-up per la fuga. L’amarezza della sindaca: colpita la comunità 
Fabio Ledda
il conflitto

Ma i mercati credono al dialogo: prezzo del petrolio in frenata

Azioni e titoli: dalle Borse segnali positivi ma è allerta dollaro 
Videolina.

Miastenia gravis, le nuove cure facili e vicine a casa

In Sardegna un’incidenza fra le più alte al mondo: 55 casi su 100mila abitanti 
Bergamo

Accoltella la prof in diretta social: follia di un 13enne

Assurdo gesto di uno studente delle medie: la docente, colpita al collo, è in terapia intensiva 