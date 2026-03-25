La Torres recupera Zecca Il giudice inibisce Udassi  

Sassari. L’esterno Zecca e il presidente Udassi saranno con la Torres per la trasferta dell’11 aprile sul campo del Pineto. Una curiosa coincidenza che riguarda però motivazioni diverse.

Stefano Udassi paga infatti l’espulsione nel finale di Perugia per le proteste dopo l’annullamento dell’autogol di Joselito, che avrebbe dato ai sassaresi una vittoria inestimabile in chiave salvezza.

Il Giudice sportivo lo ha inibito dallo svolgere ogni attività in seno alla Figc fino al 7 aprile e gli ha inflitto un’ammenda di 500 euro «per avere, al 47’ del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale in quanto, a gioco fermo, si avvicinava al quarto ufficiale uscendo dall’area tecnica e proferendo parole irrispettose e ingiuriose nei loro confronti per contestarne l’operato».

L’esterno Giacomo Zecca invece ha quasi recuperato dall’infortunio rimediato nella gara contro la Vis Pesaro, quando aveva sbattuto su uno dei tabelloni pubblicitari procurandosi una «lesione da trauma diretto nella regione lombo sacrale» che aveva interessato «i tessuti molli e sottocutanei con un versamento nei muscoli sottostanti». Gli ultimi controlli effettuati hanno appurato che il giocatore potrà rientrare nel gruppo la settimana prossima e ne avrà quindi due di lavoro, visto che dopo la gara contro il Livorno i rossoblù osserveranno il turno di riposo.

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