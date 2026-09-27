La Torres rallenta ma è da playoff 

La Torres rallenta ma resta l’impressione di una squadra che in questa stagione può agguantare i playoff promozione. Se dalle posizioni basse (dalla sesta alla decima) o alte (dalla quinta alla seconda) è ancora presto per dirlo perché sono state disputate solo 7 giornate, neppure un quinto del campionato. Certo, per le posizioni da podio sembrano avere messo un’opzione Spezia, Ravenna e Reggiana, ma la stagione è lunga. E poi è difficile capire il reale valore della squadra allenata da Greco perché gli infortuni hanno accorciato la rosa, costringendo alcuni giocatori a un dispendio supplementare di energie mentali e fisiche, soprattutto la settimana scorsa con tre gare. Si è visto anche nell’anticipo di sabato contro il modesto Vado: qualche giocatore era meno brillante atleticamente nel finale, qualche altro non era lucidissimo nelle scelte, passaggio o tiro. Ben otto giocatori hanno disputato tutte e sette le partite.

Difesa penalizzata

Scaringi non è mai entrato in campo, Zanandrea si è fermato dopo due turni, Nunziatini ha fatto le prime quattro gare e poi si è fatto male. Antonelli e Berto hanno giocato sempre. Poco fortunato anche l’attacco, con Sorrentino ancora out e il suo sostituto Bunino neppure in panchina sabato per un problema fisico. Sempre in campo Pennington (da trequartista o centrocampista) e Di Stefano, più Scotto che si sta dannando come punta centrale e la sua generosità toglie non poco alla freddezza in area.

Il bicchiere mezzo pieno

A parte le gare con Spezia in Coppa Italia e Grosseto in campionato, la squadra sassarese ha sempre cercato di imporre il proprio gioco e costruito tante occasioni. Aver arretrato la posizione di Mastinu di una ventina di metri rispetto ai campionati precedenti ha consentito di proporre anche aperture lunghe improvvise, che rappresentano una variante interessante nella tattica offensiva. La seconda gara di Kebbeh ha confermato lo spessore fisico e mentale del ventenne preso in prestito dalla Primavera del Cesena: domina sulle palle alte, ha grande senso dell’anticipo e non va mai in affanno ma gioca la palla «come se avesse cento presenze da professionista anziché due soltanto», come ha sottolineato l’esterno Zecca.

Il bicchiere mezzo vuoto

Resta bassa la percentuale di realizzazione. Salvo la gara contro la Sambenedettese, vinta 3-2 con la tripletta di Lorenzo Di Stefano, la Torres non va mai o quasi oltre il 20%, nel senso che le occorrono almeno cinque chiare occasioni per segnare una rete. E a volte, come contro il Vado, non bastano neppure. D’altro canto all’attacco manca Sorrentino e il sostituto Bunino si è visto pochissimo. La fase difensiva cresce, sembra più attenta nei finali di partita, ma ancora patisce qualche accelerazione avversaria. Anche in questo caso però pesano le assenze e l’impossibilità di fare turnover non solo per fare rifiatare i difensori, ma anche per scegliere i più adatti in base alle caratteristiche degli avversari. In definitiva il bicchiere mezzo vuoto può essere riempito col rientro degli infortunati e – si spera – con una maggiore precisione negli ultimi venti metri.

RIPRODUZIONE RISERVATA