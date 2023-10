«La Torres? Qualcosa di straordinario» 

Il Cagliari, l’Olbia e la Torres, che affronterà domenica a Sassari col suo Pontedera. Ma non solo. Il professionismo in panchina di Max Canzi ha compiuto diciassette anni, tanti ne sono passati dall’esordio a Siena, da collaboratore di Mario Beretta (altro ex rossoblù), dopo 18 stagioni nei dilettanti. A seguire Lecce, Torino, Paok Salonicco, Brescia, Cesena, Siena, Latina e la Primavera del Cagliari, che lo volle nella stagione 2015/16 e dove rimase fino al salto in prima squadra, in A da vice di Walter Zenga nel 2020. L’inizio di una storia d’amore con la Sardegna proseguita a Olbia, dove alla seconda stagione da primo allenatore conquistò gli storici playoff per tentare la conquista della Serie B. E nonostante la partenza, due estati fa, quell’amore per l’Isola resiste all’usura del tempo e alla lontananza. «Peccato che ogni volta che torno per una partita – sottolinea l’allenatore - ci sia sempre un infrasettimanale di mezzo e non mi possa mai fermare», si rammarica il 57enne tecnico milanese.

Che gara si aspetta contro la capolista?

«Con otto vittorie e un pareggio tra campionato e Coppa Italia la Torres sta facendo qualcosa di straordinario, né l’1-1 col Perugia può aver intaccato la fiducia dei sassaresi, consapevoli che avevano di fronte una formazione appena retrocessa, di livello altissimo, e che non si possono vincere tutte le partite. Non può esserci gara più complicata per noi in questo momento, contro una squadra in grado di sopperire a defezioni come quelle di Giorico e Liviero. E che al di là dei singoli, ha proprio nel collettivo il suo punto di forza».

I precedenti, però, con due vittorie su due la danno favorito: come si batte la Torres?

«Un campione di due partite lascia il tempo che trova, in realtà: l’anno scorso la spuntammo di misura al termine di due sfide equilibrate, all’andata con un gol a tempo scaduto, peraltro. Inoltre, noi abbiamo in squadra cinque o sei under, mentre la Torres non fa minutaggio con i ragazzi: E dalla sua ha anche l’esperienza: non ci resta che fare la partita perfetta!».

Domenica è arrivato un successo che mancava dal debutto per il suo Pontedera: immaginava un avvio così?

«Siamo in linea con le aspettative: l’obiettivo è mantenere la categoria anche in virtù del fatto che facciamo giocare tanti giovani, calciatori che forzatamente cambiano ogni anno. Sarebbe un errore paragonare il Pontedera della fine dell’anno scorso, dei playoff e del record di punti nella storia del club con quello di oggi: abbiamo mantenuto lo zoccolo duro di sette over che ci danno una mano per far crescere i ragazzi, ma puntiamo innanzitutto a salvarci direttamente. Poi, potremo fare eventualmente un passetto in avanti, anche perché la forbice tra playout e playoff è minima».

Dell’Olbia cosa può dire?

«Ha fatto un ottimo inizio, ma vale il discorso del Pontedera, col quale condivide la filosofia. In più, ha un allenatore molto giovane, che dovrà fare il suo percorso e ha bisogno di tempo. A parte la gara con la Torres, comunque, ha sempre fatto buone prestazioni, e la bravura della società e del direttore Tatti nella scelta dei giovani e la vicinanza col Cagliari aiuteranno».

Le sue impressioni sui rossoblù del Cagliari?

«È stata fatta una squadra sostenibile, con tanti giovani, e credo che Ranieri debba e possa essere una garanzia. Il Cagliari ha un obiettivo, mantenere la categoria: calendario e infortuni, come quello di Lapadula, non hanno aiutato, ma sta acquisendo una sua identità, e per il legame che si è creato con la società, e da tifoso quale sono, non posso che auguragli il meglio. Tornare a Cagliari da allenatore? Sarebbe un sogno».

RIPRODUZIONE RISERVATA