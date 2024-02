La Torres può riprendersi Sassari 

Sassari. Il due deve restare due, senza tre. Dopo due sconfitte la Torres è chiamata a reagire possibilmente con una vittoria. Oggi contro la Juventus Next Gen si deve tornare a far pesare il fattore “Vanni Sanna” (inizio alle 16.15) violato domenica scorsa dal modesto Sestri Levante. L'esperienza è tutta per la squadra sassarese, che propone di solito uno schieramento titolare con oltre 31 anni di media, mentre i giovani bianconeri sono per nove undicesimi degli Under 23.

Possibili novità

L'impressione è che ci saranno almeno un paio di modifiche alla formazione per poter disporre di giocatori più freschi. In attacco potrebbe essere arrivato il momento di Goglino, punta rapida che può giocare sia al posto di Ruocco sia al posto di Scotto. Qualche chance l'ha pure Diakite, più al posto di Scotto o Ruocco che di Fischnaller. A centrocampo Cester, l'esterno Zambataro e Nunziatini hanno qualche possibilità, per Mastinu e Liviero. Salvo che il tecnico Greco non voglia modificare anche la difesa arretrando Liviero.

Rosi al debutto?

Può essere convocato anche il nuovo acquisto Aleandro Rosi, ex di Roma e Perugia, ma il fatto che il 36enne romano oltre agli allenamenti stia anche svolgendo un richiamo della preparazione fisica potrebbe indicare che non sia ancora pronto per l'impiego sul campo.

L'avversaria

Tolti i veterani Poli e Guerra (miglior realizzatore con 9 reti) gli altri sono giovani di talento in rampa di lancio per la prima squadra bianconera. Il tecnico Brambilla, un passato da calciatore anche del Cagliari tra il 2003 e il 2005, utilizza la difesa a 3 come fatto finora anche dalla Torres.

La Juventus Next Gen ha 20 punti in meno, ma è imbattuta nel girone di ritorno: tre vittorie (pescara, Spal e Ancona) e due pareggi (Recanatese e Rimini), con 12 reti segnate e 7 incassate. Cifre dunque migliorate rispetto all'andata, al contrario dei rossoblù.

Un incremento di rendimento nonostante il passaggio in prima squadra di alcuni talenti che rende poco probante il risultato dell'andata, quando la Torres in versione corsare si impose 1-0 con rete di Liviero che tra l'altro è un ex.

Probabile formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda (Fabriani), Antonelli, Dametto (Liviero); Liviero (Zambataro), Nunziatini (Mastinu), Giorico, Zecca; Goglino (Ruocco); Fischnaller, Diakite (Scotto). Allenatore Greco

