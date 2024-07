La Torres punta sulle fasce: ecco l’ala Varela 

Sassari. Dallo scugnizzo Francesco Ruocco al portoghese (della Guinea-Bissau) Muhamed Varela Djamanca, chiamato Momo come abbreviazione. L’ala arriva in prestito dalla Reggiana che gli ha allungato il contratto sino al 2026. Rapidità e incisività negli ultimi venti metri sono le caratteristiche comuni al suo predecessore, ma Varela dovrebbe sprigionare più potenza come dimostrato in Serie D con le squadre sarde San Teodoro, Budoni e soprattutto Lanusei, dove è stato allenato proprio dall’attuale tecnico rossoblù Alfonso Greco.

«Una stagione fantastica quella, con 13 reti e senza calciare rigori, ma nel frattempo sono cresciuto e ho aggiunto qualcosa al mio bagaglio», ha detto ieri il neo rossoblù, «Cosa? Lo vedrete in campo. Di sicuro non sento la pressione di dover giocare al posto di Ruocco, che è stato importante per la Torres». Il ventiseienne portoghese può giocare come ala e quindi punta esterna nel tridente o anche seconda punta. «Ho già giocato contro Dametto e anche contro Scotto e Diakité», ha ricordato. E proprio con loro, oltre che con Fischnaller, farà coppia o triangolo nel reparto offensivo.

Due stagioni fa ha contribuito alla promozione della Reggiana, nel campionato scorso è stato utilizzato spesso in Serie B per un totale in due stagioni di 53 presenze e cinque reti. «Sono sceso di categoria per rilanciarmi e perché la Torres è una squadra ambiziosa, con una tifoseria che sa spingerti molto. Conosco il mister e l’Isola, bellissima, direi che le ragioni sono comprensibili. L’obiettivo è crescere partita dopo partita, guardare al futuro con calma».

Domattina la squadra sassarese sosterrà l’ultimo allenamento al “Vanni Sanna” poi lascerà la Sardegna diretta al ritiro di Sappada (Udine), dove sosterrà tre amichevoli prima del rientro a Sassari per preparare il match contro il Mantova (3 agosto al “Vanni Sanna”) valido per i preliminari della Coppa Italia maggiore che la Torres disputa grazie al secondo posto del campionato passato.

