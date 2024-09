La Torres punta al primo posto 

Sassari. Battere il Diavolo significa issarsi in vetta al girone B della Serie C. Non è ancora il Paradiso, perché si tratta solo del recupero della terza giornata e ne sono state disputate quattro, ma per la Torres vincere contro il Milan Futuro (oggi al “Vanni Sanna” alle 20,45) significherebbe lanciarsi verso una possibile stagione esaltante. Al primo posto con 10 punti c’è la coppia formata da Virtus Entella e Pescara, che precede a quota 9 la Vis Pesaro. E questo racconta già qualcosa sulla squadra sassarese, che ha battuto i pesaresi e pareggiato in terra abruzzese. I giovani rossoneri, appena costituiti, hanno abbondanza di talenti giovanili, ma l’impatto con la terza serie è stato durissimo: solo un punto, in casa col Carpi, racchiuso tra due sconfitte esterne, 1-0 con la capolista Entella e 2-0 con l’Ascoli.

Scelte tattiche

Il mister avversario è Bonera, che col Milan da difensore nel 2007 ha sollevato Champions League, Coppa del Mondo per Club e Supercoppa Italiana. Il modulo adottato è il 4-2-3-1 perché Ibrahimovic vuole che la cantera del Diavolo giochi con lo stesso schieramento. In porta c’è Nava, tricolore giovanile. In difesa la coppia di corazzieri Davide Bartesaghi e Gabriele Minotti. Il terzino destro è lo spagnolo Alex Jimenez (Real Madrid). In mezzo al campo il capitano Kevin Zeroli, nazionale U19, e Silvano Vos, arrivato dall’Ajax. Il più esperto è Mattia Sandri, 23 anni, cresciuto nel Torino, con 110 presenze in C. In attacco Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che in estate ha trascinato coi suoi gol l’Italia all’Europeo Under 17. È in dubbio per un problema fisico. Occhio pure a Nicolò Turco, ex Juventus e Salisburgo. A loro è stato affiancato Longo, attaccante esperto di 32 anni che è cresciuto nell’Inter e nel 2014/15 era a Cagliari. C’è pure Maximilian Ibrahimovic, figlio d’arte che gioca nella Primavera rossonera.

I dubbi

La consueta pre-tattica non aiuta a capire quali sono i giocatori arruolabili, anche se i difensori Antonello e Dametto sembrano a posto. E almeno uno sarà schierato titolare. In ogni caso la prova confortante di Mercadante e Coccolo lascia tranquillo il tecnico Alfonso Greco. Sarà interessante vedere se Varela sarà proposto come ala sinistra per lasciare la corsia destra libera per Zecca o se i due agiranno sulla stessa fascia. Vista la prestanza fisica dei due difensori centrali, potrebbe anche esordire uno tra Diakite e Nanni in attacco.

La formazione

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli (Coccolo), Dametto; Zecca, Giorico, Brentan (Mastinu), Zambataro (Guiebre); Varela (Nanni), Fischnaller, Scotto.

