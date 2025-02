La Torres prova la scalata 

Sassari. Potrebbe essere la giornata del ritorno al secondo posto. La Torres riceve al “Vanni Sanna” il Pontedera (calcio d’inizio alle 15) mentre la vice capolista Ternana gioca ad Ascoli. Il distacco tra le due formazioni è solo di un punto, quindi se i rossoblù battessero i toscani e la Ternana non andasse oltre il pareggio in terra marchigiana, sarà sorpasso. E nel prossimo turno è in programma proprio Ternana-Torres. Per i rossoblù di Greco affrontare lo scontro diretto da una posizione di classifica superiore rappresenterebbe un vantaggio psicologico notevole. Ma questi calcoli li fanno giornalisti e tifosi, la squadra sassarese resta concentrata sull’avversaria odierna.

L’avversaria

La formazione di Menichini (vice di Mazzone a Cagliari e capo allenatore a Sassari) va a folate e quindi è difficile pronosticare quale tipo di prestazione farà. All’andata è rimasta per sei giornate senza vincere, poi ha rullato la Spal 5-1 e nel turno seguente è stata rullata dal Rimini 5-1. Nel girone di ritorno sta andando meglio ma dopo tre vittorie di fila (due in trasferta, ad Arezzo e Campobasso) si è fatta superare in casa dal Carpi. Persino attacco e difesa sono contraddittorie: offensivamente il Pontedera è tra le migliori (38 reti realizzate) ma nel reparto arretrato è capace di prendere imbarcate, come testimoniano i 39 gol incassati.

Ancora: ha saputo imporre il pareggio alla capolista Virtus Entella e alla Ternana, ma si è fatta superare dalla Torres sul proprio campo per 3-2 subendo due volte la rimonta e poi la rete decisiva di Diakite al 73’.

Scelte

Formazione non scontata quella della Torres, nonostante il tecnico Greco sia piuttosto abitudinario. C’è l’esigenza di preservare qualcuno dei quattro diffidati per evitare il giallo che li costringa a saltare il big match di Terni. I diffidati sono il difensore centrale Antonelli, il difensore mancino Mercadante, l’esterno sinistro Guiebre e l’esterno destro Zambataro. Sicuro l’impiego di Zecca sulla corsia destra, visto il rientro positivo. Probabile che in difesa giochi Fabriani al posto di Mercadante. Non è da escludere l’impiego di Liviero a sinistra al posto di Guiebre, giocatore molto importante non solo per le sue accelerazioni ma anche per i suoi istinti offensivi, come dimostrato col gol vincente ad Arezzo. Il trequartista Mastinu è tornato disponibile.

La formazione

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani; Zecca, Giorico, Mastinu, Liviero; Varela, Diakite, Fischnaller. Allenatore Greco.

