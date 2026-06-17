La Torres presenta l’iscrizione e avvia i lavori allo stadio 

Sassari . La Torres compie il primo passo della stagione 2026/27: presentata la domanda di iscrizione in Serie C. Il secondo passo sarà la conferma ufficiale del rinnovo del tecnico Alfonso Greco, un biennale. Poi comunicherà i nomi dello staff tecnico e ufficializzerà le date del raduno a Sassari e successivo ritiro a Valledoria.

La società rossoblù ha comunicato ieri di aver «completato e regolarmente depositato tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2026/2027, Girone B». La domanda di iscrizione va accompagnata con una fideiussione di 350mila euro, più la documentazione relativa agli impianti sportivi e alla licenza d’uso dello stadio. Di qui il ringraziamento a «istituzioni ed enti del territorio che hanno collaborato con disponibilità e tempestività». Sono iniziati questa settimana i lavori di risistemazione del manto erboso del “Vanni Sanna”, presupposto indispensabile per superare l’esame sugli impianti.

Ora le domande pervenute saranno sottoposte alla nuova Commissione per il controllo economico e finanziario delle società sportive professionistiche, che ha preso il posto di Co.Vi.So.C. e Com.Te.C.

RIPRODUZIONE RISERVATA