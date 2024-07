La Torres prende il talento Michael Brentan 

Sassari. Uno scudettino Under 15 con la Juventus, dove ha vinto anche una Future Cup con l’Under 17. Un Europeo Under 17 con una sola sconfitta, in finale contro l’Olanda. Due stagioni tra i professionisti, prima con la Pro Sesto e poi con l’Albinoleffe, e tanta voglia di esplodere per raggiungere la Serie A. Il centrocampista Michael Brentan, 22 anni, è il primo acquisto della Torres 2024/25. «Ciao tifosi rossoblù: da oggi sono uno di voi. Forza Torres» è la frase rivolta ai supporter rossoblù nel video messaggio registrato in attesa della presentazione di questa mattina. Di fatto Brentan dovrebbe subentrare ad Andrea Cester, suo coetaneo e pari ruolo che il Vicenza ha richiamato dopo il prestito concesso l’estate scorsa. Cester ha giocato 32 gare, quasi tutte da titolare, a dimostrare la sua importanza nell’organico. Veneto, Brentan è giocatore di talento che dopo aver indossato le maglie di Padova e Vicenza è andato nella Juve giovanile diventando capitano dell’Under 17. Due le stagioni da professionista: con la Pro Sesto 39 gare e una rete, con l’Albinoleffe 25 partite.

La Torres sembra poi aver raggiunto l’accordo con l’Inter per il riscatto di Francesco Nunziatini, potente centrocampista di 22 anni.

