La Torres pesca l’Atalanta 

Esperienza contro gioventù. Il primo ostacolo nella corsa per la Serie B è l'Atalanta Under 23, l'avversaria che il sorteggio ha designato per la squadra sassarese. Domenica prima gara a Bergamo, il ritorno mercoledì al “Vanni Sanna”. Tra le due formazioni ci sono almeno otto anni di differenza come età media e infatti lo stesso club neroazzurro sottolinea che «la Torres è squadra esperta, la più anziana della Lega Pro«. Gli altri accoppiamenti sono Catania-Pescara, Crotone-Feralpisalò, Giana Erminio-Monopoli e Vis Pesaro-Rimini.

L'Atalanta ha uno dei settori giovanili più forti e vincenti d'Italia: 25 trofei italiani, dai 4 scudettini Primavera (l'ultimo nel 2020) ai 6 campionati Giovanissimi (l'ultimo nel 2016). Inoltre l'Atalanta giovanile ha vinto 44 tornei internazionali, tra i quali quello di Viareggio e il Blus Tars Fifa Youth Cup. La formazione bergamasca ha chiuso il girone A nel terzetto al sesto posto, anche se la classifica avulsa l'ha sistemata poi all'ottavo. Nella fase a gironi dei playoff ha vinto contro una delle pariclassifica, il Trento, con il punteggio di 2-1 (reti di Vlahovic e Panada) e ha addirittura sbancato 3-1 il campo dell'Albinoleffe, che aveva chiuso al quarto posto, con reti di Vlahovic, Ceresoli e Vavassori.

Parla il presidente

Il presidente Stefano Udassi ha commentato: «Affronteremo una squadra senza dubbio forte, giovane e che sta molto bene fisicamente. Arrivati a questo punto della stagione è normale confrontarsi con le migliori, ma tra queste ci siamo anche noi e ce lo siamo meritati sul campo. Ci arriviamo bene, la squadra ha affrontato queste due settimane con grande concentrazione e responsabilità. C’è uno zoccolo duro che sa bene cosa vuol dire vestire la maglia della Torres, un’anima sassarese e sarda che sente quanto sia importante per la società e la città, ma anche chi è arrivato da meno ha dimostrato di tenerci moltissimo».

Il numero uno rossoblù è fiducioso: «Questi ragazzi hanno la possibilità di fare qualcosa di unico, di essere immortali nella storia della Torres e dell’Isola, ma bisogna restare uniti e compatti. Mi aspetto che domenica, e soprattutto mercoledì, il calore della città ci spinga oltre l’ostacolo. L’avversario è duro, ma abbiamo lavorato, dalla proprietà a tutte le componenti societarie, per arrivare a questo appuntamento, al massimo. Umiltà e determinazione, abbiamo l’obbligo e la convinzione di crederci fino in fondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA