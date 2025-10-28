La Torres perde Zecca 

Sassari. Ad Arezzo contro la capolista del campionato, ma è solo Coppa Italia. Si gioca alle 18,30 per i sedicesimi: gara secca, chi vince va agli ottavi.

Obiettivamente questo trofeo passa in secondo piano rispetto alle difficoltà attuali dei sassaresi, che hanno solo un punto di vantaggio sul penultimo posto dopo la vittoria del Perugia col Livorno. Ecco perché nella gara odierna la ricerca della vittoria non è finalizzata al superamento del turno quanto a spezzare un sortilegio che dura da oltre due mesi: il successo sul Pontedera risale al 23 agosto ed è l’unico in un campionato che, dopo il superamento del primo turno di coppa contro il Livorno, sembrava potesse essere più sereno.

Zecca out

Oltre all’assenza del centravanti Diakite, che deve scontare la squalifica, il tecnico Pazienza deve fronteggiare pure quella di Zecca: purtroppo non solo per questa gara. L’infortunio rimediato dalla punta in apertura della partita a Guidonia si è rivelato pesante, come riportato nel comunicato della società: «Dopo gli accertamenti medici è stata evidenziata una lesione al bicipite femorale della gamba destra. L’esterno classe 1997 ha già iniziato il percorso riabilitativo che lo porterà a disposizione del tecnico Michele Pazienza tra due mesi».

La sua assenza prolungata di fatto rende impossibile o quasi ritornare al modulo iniziale 3-5-2 o la 3-4-1-2, quindi anche stasera la Torres dovrebbe schierarsi con la difesa a quattro come a Guidonia.

L'avversaria

Nel primo turno di Coppa Italia l’Arezzo ha eliminato il Bra per 2-1 ma è in campionato che la formazione aretina sta spopolando: primo posto con 9 vittorie, un pareggio 1-1 (ottenuto nell’ultimo turno con la Ternana) e una sconfitta, in casa col Guidonia. I toscani hanno realizzato finora 21 gol grazie alla coppia costituita dall’attaccante Tavernelli, che ha firmato 5 reti, e dall’ex rossoblù Varela, che si sta esprimendo meglio rispetto al campionato passato come dimostrano i 4 gol (con la Torres ne aveva realizzati 6 in tutta l’annata). La capolista vince le partite nel secondo tempo: dopo l’intervallo non ha preso un gol e ha realizzati 16.

La formazione

Torres (4-3-1-2) : Zaccagno; Biagetti (Fabriani), Idda, Antonelli, Scheffer; Sala, Brentan, Nunziatini; Mastinu; Di Stefano, Bonin (Musso).

