La Torres pensa già ai playoff 

Sassari. «I playoff sono una lotteria di nervi, ma questa squadra ha il carattere giusto per affrontarli»: parola di Giuseppe Mastinu, il centrocampista-trequartista della Torres che con lo Spezia li ha giocati vincendoli, al terzo tentativo, salendo in Serie A nel 2020. Pareggiando col Cesena i rossoblù hanno reso inattaccabile il secondo posto, la pole position degli spareggi promozione. È il migliore risultato di sempre nella loro storia. Superiore al terzo posto del 2005/06, che aveva consentito alla squadra sassarese di disputare la sfida a eliminazione diretta contro il Grosseto, classificato al quarto posto. La formazione allenata allora da Cuccureddu fu battuta dai toscani di Max Allegri.

La formula

Gli spareggi per la Serie B cominciano il 4 maggio, appena chiusa la stagione regolare. I primi due turni si disputeranno tra club dello stesso girone. Riguarderanno le squadre classificatesi dal quinto al decimo posto, con questi incroci (gara unica): quinta contro decima, sesta contro nona, settima contro ottava. Le tre vincitrici si aggiungeranno alle migliori quarte dei rispettivi gruppi. Anche in questo caso la partita secca (prevista il 7 maggio) si terrà sul campo della meglio piazzata in campionato.

Alla fase nazionale (11 e 14 maggio) vanno le due vincitrici del secondo turno di ogni girone (quindi sei squadre), le tre terze (la Carrarese per il gruppo B) e il Catania vincitore della Coppa Italia di categoria. A meno che i siciliani finiscano nei playout: in quel caso prenderà il suo posto non la finalista (il Padova, già qualificata come seconda del girone A) ma il Rimini, semifinalista.

Le cinque vincenti del doppio confronto, andata e ritorno, affrontano il secondo turno della fase nazionale (18 e 21 maggio), anche questo su partite di andata e ritorno. Ed è qui che entrerà in gioco la Torres come seconda del girone B. Le quattro vincenti si affronteranno in semifinale il 25 e 28 maggio, mentre la doppia finale è fissata per il 2 e 9 giugno.

Le più pericolose

Nel girone A ha vinto il Mantova, passato in Serie B. Il Padova è secondo con 74 punti, gli stessi della Torres. La terza classificata è il LaneRossi Vicenza. Nel girone C, dove ha trionfato la Juve Stabia, l’Avellino e il Benevento sono appaiati a 66 punti, quindi bisogna attendere l’ultima giornata per la classifica definitiva. Tra le quarte dei gironi ci sono Triestina (gruppo A) e Perugia (B), mentre nel gruppo C se la vedono Casertana e Taranto.

Difficile capire quali siano i valori in campo, anche perché i playoff sono un campionato a parte. Per certi versi chi gioca da subito acquisisce il ritmo partita rispetto a chi deve stare tre settimane fermo, ma corre anche il rischio di consumare energie preziose. Per fare un esempio: chi è quinto e disputa il primo turno dei playoff a gironi deve giocare ben quattro partite in undici giorni prima di arrivare al secondo turno nazionale, dove ci sarà la Torres.

