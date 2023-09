La Torres passeggia a Olbia 

Olbia 0

Torres 3

Olbia ( 4-3-3 ): Rinaldi; Arboleda (37’ st Fabbri), Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Incerti (17’ st Scapin), Zanchetta (1’ st Cavuoti), Biancu (26’ st La Rosa); Contini (26’ st Corti), Nanni, Ragatzu. In panchina Van der Want, Palmisani, Zallu, Palomba, Caggiu, Belloni. Allenatore Leandro Greco.

Torres ( 3-4-1-2 ): Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico (42’ st Lora), Kujaby (21’ st Ruocco), Liviero; Fischnaller; Scotto (26’ st Cester), Diakite (21’ st Mastinu). In panchina Garau, Petriccione, Pinna, Pelamatti, Masala, Fabriani, Menabò, Sanat, Nunziatini, Goglino. Allenatore Alfonso Greco.

Arbitro: Nicolini di Brescia.

Reti : nel primo tempo, 47’ Scotto; nella ripresa, 23’ Scotto (r), 36’ Liviero.

Note : ammoniti Zanchetta, Bellodi, Cavuoti, Arboleda, Fabbri (O) e Giorico (T). Rec.2’ pt-5’ st.

La serata perfetta della Torres si materializza al “Nespoli”, dove piega l’Olbia con doppietta di capitan Scotto e tris di Liviero, riscatta lo schiaffone subito l’anno scorso e consolida la vetta a punteggio pieno.

La sfida al vertice tra le formazioni dei due Greco, Leandro e Alfonso, se l’aggiudica quella del secondo, che in uno stadio gremito di tifosi – in tribuna anche Alessandro Lucarelli, ex capitano del Parma e oggi direttore dell’area prestiti dei gialloblù, che detengono il cartellino del portiere dei bianchi Rinaldi – domina la scena. I sassaresi non sbagliano l’approccio, costringendo l’Olbia alle corde dalle prime battute: Rinaldi è chiamato in causa prima su Scotto, poi su Diakite. I galluresi provano a metter la testa fuori dalla loro metà campo con Montebugnoli, che al 9’ manda al tiro Nanni, Zaccagno non ha problemi. Ma non riescono a tessere la loro tela, pressati alti da un avversario attrezzato, continuando, per contro, a subire: al 17’ Diakite, imbeccato da Scotto in area, manca d’un soffio l’impatto col pallone del possibile vantaggio, prima della mezz’ora tocca invece a Scotto sprecare una punizione da ottima posizione mandando alto. Il diagonale di Ragatzu è buono per scaldare il destro. In chiusura di tempo i rossoblù passano: lo 0-1 lo firma Scotto.

La ripresa

Le assenze di Mordini in difesa e Dessena a centrocampo non aiutano di certo l’Olbia. Al 20’ il subentrato Scapin manda Nanni a tu per tu con Zaccagno, ma si mangia il pareggio (20’). Poi la frittata dei bianchi: contatto in area tra Arboleda e il neo entrato, nonché ex, Mastinu, l’arbitro indica il dischetto e dagli 11 metri Scotto sigla il bis. Il tris lo cala Liviero al 36’. Tre su tre, è un trionfo rossoblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA