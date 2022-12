La Torres ora pensa a Petrone 

Sassari. Si raffredda la trattativa con Marco Marchionni, si riscalda la pista che porta a Mario Petrone. La Torres preferirebbe risolvere la questione della sostituzione di Alfonso Greco entro la settimana, in modo che il nuovo allenatore abbia almeno qualche giorno per preparare la trasferta sul campo del San Donato Tavarnelle l’8 gennaio, cruciale nella lotta per evitare i playout.

Le alternative

In netto calo le possibilità di un ingaggio del 42enne ex centrocampista di Parma, Juventus e Fiorentina che da tecnico ha portato il Novara in serie C. Difficile capire se dietro la frenata ci siano motivi familiari o un ripensamento del Novara che aveva confermato Marchionni dopo la promozione in Terza Serie accantonandolo in seg uito per divergenze sull’allestimento della rosa. La dirigenza rossoblù ha quindi virato su un nome ben noto ai tifosi isolani: il napoletano Mario Petrone, 49 anni, che ha allenato Tempio e Calangianus, poi ha portato la Nuorese in serie C2 nel 2006 e in seguito al quarto posto il Sanluri in serie D. Altre esperienze professionistiche sono quelle sulle panchine di Lumezzane (3° posto), Ascoli (promozione in serie B), Catania, Pisa e Rimini. Nelle ultime stagioni era fuori dall'Italia: ha allenato la Real Sociedad in Honduras.

Mercato

Per il momento l’unica partenza certa è quella del centrocampista Sergio Suciu, 32 anni. Sul giocatore romeno ex Venezia e Pistoiese c’erano attese che non sono state ripagate: appena 4 gare da titolare e 3 come cambio senza lasciare grossa traccia, se si esclude il rigore sbagliato contro il San Donato Tavarnelle. Proprio quell’ episodio alla seconda di campionato sembra averlo condizionato mentalmente.Per il resto bisogna attendere la firma sul contratto del nuovo allenatore. Il direttore sportivo Andrea Colombino aveva già iniziato a parlare di mercato con Greco ed erano abbastanza chiare verosimilmente le idee su quali fossero i ruoli da coprire e quali i giocatori da piazzare. Col cambio di guida tecnica sarà necessario attendere il nuovo mister per capire cosa pensa della rosa a disposizione e cosa occorra per aiutarlo a esprimere la propria filosofia di gioco.