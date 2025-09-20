La Torres non vince più 

Torres 1

Ternana 1

Torres (3-5-2) : Petriccione; Fabriani, Idda, Mercadante; Scheffer (18’ st Zecca), Sala, Masala (18’ st Brentan), Lunghi (35’ st Dumani), Nunziatini (35’ Di Stefano); Musso, Diakite (24’ st Starita). In panchina Marano, Giorico, Biagetti, Dumani, Bonin, Carboni, Zambataro, Di Stefano, Stangoni Allenatore Pazienza.

Ternana (3-4-1-2) : D’Alterio; Donati, Maccariello (18’ st Capuano), Maestrelli; Bianay Balcot (28’ st Romeo), Garetto, Vallocchia, Ndrecka; Orellana (28’ st McJannet); Dubickas, Ferrante (28’ st Leonardi). In panchina Vitali, Morlupo, Tripi, Brignola, Longoni, Valenti, Biondini, Durmush, Proietti. Allenatore Liverani.

Arbitro : Dorillo di Torino.

Reti : pt Musso 42’; st 16’ Dubickas.

Note : ammoniti Bianay Balcot, Ferrante, Masala, Musso, Maestrelli, Pazienza.

Sassari. Più volenterosa che continua, la Torres rimanda l’appuntamento con la vittoria che manca ormai da quattro giornate. Al “Vanni Sanna” finisce 1-1 contro la Ternana, che aveva qualche sicurezza psicologica in più dovuta alle due vittorie consecutive. Il vantaggio del primo tempo con un gol del solito Musso, nella ripresa gli umbri sono diventati più aggressivi e Dubickas dopo aver calciato alto un rigore ha pareggiato da azione su corner.

Da segnalare che alle consuete assenze del portiere Zaccagno e del trequartista Mastinu (più i giovani Lattanzio e Stivanelli) si è aggiunta quella di Antonelli per affaticamento muscolare. Al suo posto, con i gradi di capitano, Idda ha disputato una prova solidissima.

La cronaca

La Ternana inizia pressando alta e al 7’ Ferrante va al tiro: fuori. La Torres si affida a Lunghi per accendere l’attacco e va vicinissima al gol al 32’: Diakite a centro area pur marcato si gira e tira, la palla viene deviata e Musso dall’area piccola coglie l’esterno rete. Al 42’ ancora Lunghi da sinistra mette in mezzo dove Nunziatini prolunga e sottoporta spunta Musso che segna. Nella ripresa il rigore procurato dall’ingenuo Fabriani (trattenuta su Garetto mentre la palla si allontanava) e al 16’ il pareggio ospite. Nel finale un tiro al volo di Di Stefano sfiora la traversa.

