La torres non si ferma più 

Torres 3

Gubbio 1

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca (35’ st Fabriani), Giorico (35’ st Kujabi), Mastinu (42’ st Nunziatini), Liviero; Ruocco (42’ st Goglino); Fischnaller, Scotto (28’ st Cester). In panchina Garau, Pinna, Manfrelli, Lora, Pelamatti, Masala, Sanat, Menabò, Siniega, Petriccione. Allenatore Greco.

Gubbio (3-4-1-2) : Vettorel; Portanova, Signorini, Pirrello (23’ st Frey); Morelli (10' st Corsinelli), Mercati, Casolari (10’ st Montevago), Mercadante; Spina (10’ st Rosaia), Di Massimo; Udoh (31’ st Di Gianni). In panchina Tozzuolo, Di Marco, Frey, Brogni, Greco. Allenatore Braglia.

Arbitro : Scarpa di Collegno.

Reti : primo tempo 8’ e 19’ Fischnaller; secondo tempo 40’ Ruocco, 47’ Di Gianni.

Note : ammoniti Idda, Portanova, Casolari, Montevago, Dametto, Frey. Recupero 4’ st. Spettatori: 3.733 paganti.

Sassari. Un’altra gara da capolista, un’altra doppietta di Fischnaller. Il Cesena è nuovamente raggiunto dalla Torres che dopo 15 turni è ancora in testa alla classifica. Decisamente meno faticosa la vittoria sul Gubbio per 3-1 rispetto a quella colta a Pesaro. Ci mette soltanto 19’ la formazione rossoblù ad andare sul 2-0. Avvio rapido, giocate spettacolari e Fischnaller implacabile: all’8’ riceve sul centro-destra in area e da posizione defilata realizza in diagonale; al 19’ in un’azione con tocchi di prima di Scotto e Ruocco l’attaccante altoatesino riceve, stoppa e tira in un secondo fulminando il portiere ospite.

Non è tutto semplice però, perché Udoh ha due palloni per segnare ma Zaccagno si oppone prima al 10’ e poi sul finire del tempo. Potrebbe essere tutto più semplice se Mastinu non sprecasse due volte in area la palla del 3-0. È comunque un gran primo tempo e il rientro di Zecca a destra, dopo quello due settimane fa di Liviero a sinistra, riconsegna al campionato una Torres di nuovo brillante.

Nella ripresa cala un po’ il ritmo, la squadra sassarese mantiene l’iniziativa e rischia nulla ma costruisce meno. All’85’ Portanova è morbido nella difesa della palla al limite dell’area, il piccoletto Ruocco gliela soffia spingendolo un po’ (ma la differenza di statura e peso è notevole) e poi dribbla anche il portiere per realizzare il 3-0. Nel recupero una distrazione di Antonelli e Dametto consente al neo entrato Di Gianni di firmare la rete della bandiera.

RIPRODUZIONE RISERVATA