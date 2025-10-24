La Torres non può sbagliare 

Ultima spiaggia, o quasi, per il tecnico Michele Pazienza questo pomeriggio sul campo del Guidonia Montecelio (inizio ore 15). Difficile capirlo, dato il silenzio stampa imposto ad allenatore e giocatori dopo la sconfitta casalinga contro il Forlì (0-2), mentre dirigenza e soprattutto proprietà è da più tempo che tacciono.

Questa è l'occasione per accendere una luce in fondo al tunnel, diventato buio dopo la prima vittoria in apertura di campionato. Nove partite senza successi, quattro gare senza fare gol. I rossoblù sono finiti al terzultimo posto, distanti 4 punti dalla zona tranquilla. Significa che per uscire dai playout non basta un successo, ne occorrono almeno tre da ottenere nelle prossime cinque giornate. Vuol dire che la Torres deve non solo sbloccarsi, ma anche crescere e trovare identità e solidità.

Nuovo modulo

Il tecnico Pazienza aveva detto che la difesa a quattro non lo convinceva, ma in fondo l'ha provata in condizioni di equilibrio (undici contro undici) soltanto nel secondo tempo contro la Sambenedettese che – magari è un caso - resta la frazione di gioco più spumeggiante delle ultime settimane. Non arrivò una vittoria solo perché i rossoblù sprecarono ben tre occasioni soli davanti al portiere e altrettante dopo buone azioni. Se la difesa passa a quattro, Idda potrebbe affiancare Antonelli come centrale per dare esperienza e personalità. Come terzini a sinistra Mercadante e a destra Fabriani o Zecca, un uomo in più in difesa e uno in meno a centrocampo, dove potrebbe prendere corpo una staffetta Mastinu-Giorico in attesa che entrambi trovino maggiore autonomia dopo gli infortuni. Mentre Brentan e Sala, ma lo stesso Nunziatini e anche Dumani possono garantire buon dinamismo e fisicità. In attacco sicuro Musso, forse si proverà Carboni come trequartista.

L'avversaria

Il Guidonia Montecelio è una neopromossa dopo aver vinto il girone G, quello delle formazioni sarde. Ha un rendimento migliore in trasferta con 10 punti, mentre in casa ha prodotto la vittoria per 1-0 contro Rimini su rigore al 95' e per 1-0 sulla Pianese, mentre ha perso con Pineto (0-2) e Ravenna (1-2). Su 8 gol realizzati (due su rigore) la metà sono stati segnati nell'ultimo quarto d'ora della gara se non nel recupero. Il miglior marcaotore è Bernadotto con 3, seguito da Spavone con 2.

Torres (4-3-1-2) : Zaccagno; Zecca (Fabriani), Idda, Antonelli, Mercadante; Sala, Brentan (Giorico), Dumani; Carboni (Mastinu); Musso, Lunghi (Bonin).

