La Torres non può sbagliare  

Tutti uniti per la vittoria che serve a far svoltare una stagione finora disastrosa sul piano dei risultati. Stasera al “Vanni Sanna” (inizio alle 17.30) la Torres deve assolutamente tornare a quel successo che non assapora da dodici giornate. Anzitutto perché di fronte c'è il Perugia, concorrente diretta che è avanti soltanto di una lunghezza e quindi con la vittoria verrebbe scavalcata. Il secondo motivo è psicologico: se il Greco Ter, vale a dire la terza esperienza del tecnico romano, iniziasse con un successo ci si potrebbe scrollare di dosso la negatività accumulata negli ultimi due mesi, quella sensazione di una stagione dove tutto, ma proprio tutto, episodi, rigori, arbitraggi e Var, vanno sempre in direzione opposta a quella sassarese. Non a caso anche il gruppo Nuova Guardia del tifo organizzato ha distribuito un volantino invitando la città a stare vicino alla squadra in questi momenti difficili.

L'avversaria

Anche il Perugia ha vinto solo una volta: 2-0 sul Livorno, che è anche la squadra battuta dai rossoblù ma in Coppa Italia. Gli umbri però sono al terzo risultato utile di fila e comunque in trasferta pur non vincendo mai, hanno saputo pareggiare contro Bra, Gubbio e Pontedera.

Se il rendimento delle due difese è simile, in attacco il Perugia ha realizzato il doppio dei gol: 10 contro i 5 della Torres. Finora non c'è un bomber vero e proprio, ma hanno firmato 2 gol a testa Giunti e Kanoutè.

I senatori

Greco si affiderà quasi sicuramente ai giocatori più esperti e riproporrà il 3-4-1-2 o 3-4-3 utilizzato negli ultimi due campionati. In difesa gli interpreti saranno gli stessi. A centrocampo quasi, tenuto conto che della corsa di Sala la formazione rossoblù non può fare a meno. In attacco vanno scelti tre fra Diakite, Musso, Di Stefano, Starita e Lunghi. Da capire poi se Mastinu verrà schierato a centrocampo o sulla trequarti. Mister Greco lo ha proposto in entrambe le posizioni. Mancano per infortunio gli esterni Zecca e Scheffer.

L'altra variazione sarà nel possesso palla. La Torres cercherà di avere il controllo del pallone anziché lasciarlo agli avversari per partire di rimessa.

Torres (3-4-1-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Fabriani, Sala (Giorico), Brentan (Mastinu), Zambataro; Mastinu (Di Stefano); Diakite, Musso (Starita).

