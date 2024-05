La Torres non ha perso le ambizioni   

Ieri il direttore sportivo Andrea Colombino, tra poco il tecnico Alfonso Greco. Squadra che arriva seconda non si cambia, soprattutto in vista di una stagione che sarà ambiziosa, con un nuovo tentativo d'assalto ai playoff per la serie B, possibilmente sempre da posizioni elevate.

L'accordo col ds Colombino è stato raggiunto e si attende solo l'ufficializzazione. Il direttore sportivo era entrato anche nel mirino dell'Ancona, altro club ambizioso, ma evidentemente quello che offre la società sassarese è stato decisamente convincente. Nel frattempo proseguono i colloqui tra la proprietà Abinsula (Pinna e Maddau), il presidente Udassi e il tecnico Greco. Una decisione è attesa al più tardi agli inizi della settimana prossima.

Chiara l'intenzione della Torres di proseguire con due degli artefici di un campionato andato oltre ogni aspettativa col secondo posto nella stagione regolare. L'uscita dai quarti playoff per la serie B non è stata certo dettata dall'insufficiente caratura dell'organico ma da fattori che riguardano la buona sorte (11 tiri nello specchio della porta contro i 2 del Benevento in 180 minuti) e l'infelice decisione dell'arbitro di non concedere il rigore su Dametto al 95', ma soprattutto di non utilizzare la Var come previsto dal regolamento. Il ds Colombino ha pescato bene sia tra i sardi rientrati nell'isola (Idda, Mastinu e Giorico) che tra i giovani provenienti da altri club, come Cester, Siniega e Nunziatini. Il tecnico Greco ha saputo dare compattezza e serenità al gruppo, senza trascurare l'esperienza accumulata che lo porta a crescere, come del resto ha fatto maturare anche le altre componenti della Torres. Una volta confermato il tecnico, si aprirà il mercato.

Coppa Italia

Non c’è l'ufficialità, ma seguendo lo schema della stagione passata la Torres dovrebbe giocare i preliminari della Coppa Italia con il Mantova, neopromossa in serie B dopo aver vinto il girone A della Terza Serie. Nel tabellone, che non è stato ancora ufficializzato, la vincente tra Mantova e Torres dovrebbe affrontare il Lecce, 14° in serie A, mentre nel turno successivo dovrebbe entrare in gioco il Milan. Nessun incrocio col Cagliari, dunque. Per quanto riguarda le date si dovrebbe giocare il 3 o 4 agosto in casa del Mantova.

