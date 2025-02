la torres non finisce mai 

Torres 2

Sestri Levante 1

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante (35’ st Liviero), Zambataro, Giorico, Brentan (35’ st Casini), Guiebre; Varela (14’ st Diakite), Fischnaller; Zamparo (35’ st Nanni). In panchina Petriccione, Stangoni, Masala, Fois, Fabriani. Allenatore Greco.

Sestri Levante (4-3-2-1) : Guadagno; Primasso (49’ st Nenci) Pane, Valentini, Montebugnoli; Nunziatini, Brunet, Furno; Fedele; Podda (22’ st Cominetti), Durmush (43’ st Oneto). In panchina Sias, Fusco, Goglino, Pavanello, Annaloro, Piazza. Allenatore Longo.

Arbitro : Iacobellis di Pisa.

Reti : pt 29’ Fischnaller, 39’ Durmush; st 51’ Diakite (r).

Note : ammoniti Antonelli, Guadagno, Brunet. Recupero 1’ pt; 5’ st. Spettatori 3.165 (22 ospiti).

Sassari. La Torres vince all’ultimo secondo di recupero. L’esultanza di Diakite e di tutto lo stadio “Vanni Sanna” per il 2-1 è giustificata, vista la fatica fatta per segnare nonostante le tante occasioni da rete create: almeno dodici. Il Sestri Levante, penultima in classifica, ha fatto la sua partita: squadra imbottita di difensori (Fedele gioca davanti alla difesa) e sempre nuove uomini dietro la linea di centrocampo. Ora i rossoblù sono a -5 dall’Entella, che ieri ha pareggiato a Pescara.

Primo tempo

Le occasioni: al 4’ Zamparo al volo quasi dal fondo scavalca il portiere ma il difensore Valentini è davanti alla linea; al 13’ fuga di Varela a sinistra e diagonale che sfiora il palo; al 23’ Varela in testa di tuffo va vicinissimo alla rete. Che arriva al 29’: da destra Giorico per la testa di Fischnaller che la gira benissimo. Due minuti dopo Fischnaller incorna ancora ma il portiere respinge. Dal possibile raddoppio alla beffa: al 39’ Idda si fa scavalcare dal rimbalzo della palla e lascia solo Durmush che non perdona.

La ripresa

Nel secondo tempo il copione è identico: Torres in avanti ma senza mira o fortuna. Subito Guiebre che serve Zambataro, controllo non perfetto e tiro potente ma centrale, respinge il portiere e quasi sul fondo Fischnaller tenta il tiro ma la sfera incoccia sul palo. Il tecnico Greco mette dentro tutti gli attaccanti e gli esterni rimasti in panchina.

La Torres si sbilancia e al 69’ rischia: contropiede di Cominetti che serve in area piccola Durmush il cui in scivolata però è debole, così Zaccagno si salva. Al 96’ sull’ultimo assalto Guiebre entra in area a sinistra e crossa rasoterra, in scivolata tocca con la mano Nenci ed è rigore. Diakite calcia a destra angolatissimo dove Guadagno non arriva anche se intuisce.

RIPRODUZIONE RISERVATA