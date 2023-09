La Torres mai partita così 

«La vittoria di Olbia era per il pubblico, per il mio compleanno il regalo voglio farmelo mercoledì». Detto e fatto. Il neo 33enne Gigi Scotto (la sua festa era lunedì) ha vinto e fatto gol su rigore. Il quarto centro di un campionato iniziato in maniera strepitosa dal capitano della Torres. Quattro su quattro. Neppure nelle due stagioni della promozione in C1 (1986/87 e 1999/2000) la squadra sassarese era andata così forte in avvio. Neppure nella C1 del 2005/2006, quella del terzo posto e delle semifinali per la promozione in serie B. La città sogna e si carica d'entusiasmo, la dirigenza raccoglie quanto seminato in due anni e si carica.

Giustamente il tecnico Alfonso Greco predica cautela: «La classifica non la guardiamo, consideriamo partita dopo partita. La gara contro la Carrarese ci ha detto che sappiamo soffrire nei momenti difficili come nel primo tempo, poi nel secondo siamo cresciuti anche come costruzione di gioco». Per l'attaccante Francesco Ruocco, che ha sbloccato il match, «quella contro la Carrarese era gara più importante del derby come banco di prova per capire a che livello siamo. Direi che siamo a un buon livello».

Una rosa robusta

Le favorite per la promozione diretta restano altre, la Torres però sta dimostrando di avere allestito una rosa che può puntare ai playoff. Due i segnali inequivocabili. Il primo è che la squadra riesce a sopportare anche le prove sottotono di due-tre elementi, o l'indisponibilità di un paio di giocatori (mercoledì era fermo Diakite), perché comunque ci sono tante sicurezze (il portiere Zaccagno, il difensore Idda e il centrocampista Giorico su tutti) e più di un trascinatore (le punte Scotto e Ruocco su tutti). La qualità dei cambi ha consentito sia col Rimini sia con la Carrarese un evidente cambio di intensità di gioco nel secondo tempo. Due aspetti che consentono di guardare con fiducia agli inevitabili periodi dove squalifiche e acciacchi limiteranno le scelte. Anche perché i giocatori meno utilizzati dimostrano di avere parecchia fame quando entrano in campo.

Prospettive

Ora due trasferte di fila: in casa del Sestri Levante e dalla Juventus Next Gen. Poi inizierà il ciclo contro avversarie di grandissima qualità. Nell'ordine: al “Vanni Sanna” contro la Lucchese, match a Perugia, in casa contro il Pontedera, trasferta a Pescara, gara interna contro la Spal, partita sul campo della Virtus Entella (non inganni la falsa partenza). Dopo questo ciclo, si potrà iniziare a guardare la classifica, ma sempre con l'equilibrio di chi sa che la stagione avrà consumato solo un terzo del suo tragitto.

