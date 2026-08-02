«La Torres, la mia laurea e i gol al 90’» 

Tra un gol in rovesciata al Real Madrid e uno di testa al Ravenna, il toscano Francesco Nunziatini ha trovato il tempo di prendersi una laurea in Scienze della Comunicazione. Classe 2003, il giocatore è arrivato nell’estate 2023 a Sassari dalla Primavera dell’Inter: una prima stagione da cambio, una in prestito al Sestri Levante, mentre nel campionato scorso si è rilanciato alla grande dopo un inizio difficile.

Confermatissimo per il campionato 2026/27, Nunziatini è ormai titolare come braccetto sinistro nella difesa a tre dello scacchiere disegnato dal tecnico Greco. Ha comunque ricoperto altri ruoli: esterno sinistro a tutta fascia, esterno destro e persino interno di centrocampo. Primo della famiglia a giocare tra i professionisti, vanta comunque un parente che ha fatto addirittura la massima serie.

Nunziatini, chi è questo parente illustre che ha fatto la Serie A?

«Un cugino di mio nonno: Novilio Bruschini, anche lui di Grosseto. Negli anni ‘60 e ‘70 ha giocato con Torino e soprattutto Foggia come stopper».

Ci racconta della laurea e delle aspirazioni future?

«Mi sono laureato in Scienze della Comunicazione e Media digitali qualche mese fa all’UniMarconi e ho discusso a Roma una tesi dal titolo “Analisi dei dati dello sport. Il caso Abinsula”. Ora vorrei prendere una laurea magistrale magari in ambito economico, ma prima devo affinare la conoscenza della lingua inglese. Per ora ho il livello B1 ma punto al B2: ho già preso accordi per parlare in inglese con il nuovo arrivato, Nicholas Pennington».

Qual è lo sport preferito che guarda in tv?

«Seguo l’Nba di basket più del calcio. Quando rientro a casa mi guardo sempre gli highlights. LeBron James è un modello da seguire, anche per la longevità di carriera».

Più emozionante il gol al Real Madrid in Youth League o al Ravenna in C?

«Li ricordo entrambi con grande emozione, perché sono arrivati entrambi allo scadere del recupero e sono serviti per pareggiare la partita. Segnare è sempre bello, ma farlo dopo il 90’ dà una scarica di adrenalina fortissima».

Che atmosfera si respira alla Torres?

«È un ritiro molto allegro, dove siamo riusciti a lavorare bene nonostante il caldo. Il gruppo è molto coeso, i nuovi si sono ambientati molto rapidamente».

Cosa ha imparato dalla complicata stagione scorsa in Serie C?

«La lezione imparata dal punto di vista personale è di farsi trovare sempre pronti, ma questo è possibile se hai un’etica del lavoro importante».

Appena 4 volti nuovi, quali vantaggi avrà la Torres rispetto alla mezza rivoluzione dell’estate scorsa?

«Il primo giorno di raduno è sembrata la prosecuzione della stagione passata dopo qualche settimana di stop, ma non dobbiamo cullarci. Dal punto di vista tattico conosciamo meglio le caratteristiche dell’altro, dove dare la palla, se sul piede destro o sinistro, se lunga o corta».

Inizierete a Livorno dove ha giocato, alla terza giornata la trasferta nella sua città natale, Grosseto.

«Emozioni diverse. A Livorno ho fatto il settore giovanile ed esordito tra i grandi. Grosseto è la mia città e ci saranno le persone a cui voglio bene: mio nonno non vede l’ora».

Cosa l’ha colpita di più di Sassari?

«Per i sassaresi Sassari è una seconda madre e questo si respira quando vado in giro tra piazze e vicoli della città. C’è un grandissimo senso di appartenenza e così è anche per la Torres, ed è una cosa bellissima».

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