La Torres insegue la capolista Cesena Obiettivo: sorpasso 

L'obiettivo immediato è battere l'Arezzo al “Vanni Sanna” per giocarsi poi il big match di Cesena con la possibilità di sorpassare la nuova capolista solitaria. Dopo quindici giornate è cambiata la primatista del girone B e la formazione rossoblù da lepre diventa cacciatrice. La Torres aveva già reagito bene alla prima sconfitta in campionato conquistando tre vittorie di fila, ora deve ritrovare subito il successo per dimostrare che a Fermo ha perso solo la testa della classifica ma non la mentalità vincente che l'ha portata ad una partenza strepitosa.

Curiosità: per la quarta volta di fila il Cesena giocherà il giorno prima: trasferta di sabato notte sul campo della Recanatese. Altra curiosità, questa volta statistica: anche col pareggio contro la Fermana, la Torres resta la formazione che ha ottenuto più punti in trasferta: 20 punti in nove gare esterne, con sei vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, quella di Chiavari contro la Virtus Entella.

L’approccio

Da migliorare. Lo ha sottolineato lo stesso tecnico Alfonso Greco: «Siamo stati bravi a recuperare e non perdere, ma è indubbio che dobbiamo lavorare sull'approccio perché non siamo partiti bene». Va riconosciuto che nel computo delle 15 giornate la Torres ha giocato meglio decisamente nel secondo tempo delle diverse partite che nel primo, il che non toglie che possano migliorare il rendimento e soprattutto la concentrazione e la cattiveria nella prima frazione di gioco. Se a Fermo i rossoblù avessero ripetuto il primo tempo contro il Gubbio, la partita avrebbe avuto un andamento ben diverso.

Assenze e dubbi

Verrà squalificato per somma di ammonizioni il difensore Idda. Da appurare le condizioni del regista Giorico, uscito prima del riposo per un problema fisico. Va capito anche se rientra Diakite o è ancora indisponibile: è uno degli attaccanti più prolifici in rapporto alle presenze, 3 gol in otto partite. L'assenza di Idda può venire coperta con Fabriani o Siniega, come già accaduto, anche perché rientra dalla squalifica il difensore Dametto. A centrocampo per affiancare Mastinu qualora sia indisponibile Giorico, si candidano Cester, Kujabi, Lora e Masala. La scelta è ampia.

