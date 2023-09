La Torres in rimonta: due su due 

Torres 2

Rimini 1

Torres ( 3-4-1-2 ): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Dametto (1’ st Idda); Zecca, Giorico, Mastinu (1’ st Kujabi), Pelamatti (7’ st Liviero); Ruocco; Scotto (1’ st Fishnaller ), Diakite (41’ st Cester). In panchina Garau, Pinna, Masala, Lora, Siniega, Menabò, Sanat, Petriccione, Nunziatini. All. Greco.

Rimini ( 3-5-2 ): Colombo 6; Tofanari 5,5 Gorelli 6 Gigli 6,5; Rosini 6 Langella 6 (32’ st Cherubini sv), Megelaitis 6 (15’ st Marchesi 6) Leoncini 6,5 (25’ st Stanga), Semeraro 6; Lamesta 6 (32’ st Selvini 6,5), Morra 6 (25’ st Accurs 6i). In panchina Passador, Pietrangeli, Capanni, Bouabre, Didio, Acampa. All. Raimondi.

Arbitro : Ubaldi di Roma.

Reti : 19’ pt Gigli, 37’ Diakite (rig.); 31’ st Diakite.

Note: a mmoniti Langella, Dametto, Petriccione, Gigli, Semeraro, Fishnaller. Rec 1’ pt-5’ st .

Per la prima volta la Torres si ritrova in testa alla Serie C dopo i primi due turni. I rossoblù hanno fotocopiato anche il risultato numerico di Recanati: 2-1. Gara per certi versi opposta: tante difficoltà nel primo tempo contro i più giovani avversari che obiettivamente hanno creato molto di più e sono andati persino in vantaggio; secondo tempo in controllo del match. Eroe Diakite: prima il rigore del pari (propiziato dalla punizione procurata dall'ottimo Ruocco) e nel secondo tempo l'incornata del 2-1. Il tecnico Greco in questa stagione ha qualità anche in panchina e l'ha sfruttata a inizio ripresa: Idda per dare sicurezza alla difesa, Kujabi per dare dinamismo al centrocampo e Fishnaller che si è mosso davvero tanto in attacco.

La cronaca

Il primo tiro in porta è ospite, l’attaccante Gorelli tenta il rasoterra angolato da fuori: parato.

Passa al 19’ il Rimini: punizione dalla trequarti sinistra e di testa Gigli in tuffo angola bene. Morra vicino al raddoppio al 31’ su punizione tesa e angolatissima, prodezza di Zaccagno, poi Leoncini nella ribattuta in corsa colpisce alto da due passi. Poco dopo azione personale di Ruocco che semina i difensori e viene atterrato al limite. Batte Scotto e un uomo in barriera, Tofanari, esce e respinge col braccio: rigore. Batte Diakite angolatissimo e l'ex Colombo non ci arriva. Pareggio.

Alla mezzora della ripresa Liviero (entrato per l'infortunato Pelematti) crossa e Diakite la gira di testa per la vittoria.

