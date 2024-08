La torres in coppa con l’albinoleffe 

Sassari. Dopo la sconfitta di una settimana fa col Mantova (2-1) nella Coppa Italia Frecciarossa, la Torres si prepara alla Coppa Italia di Serie C che la vedrà giocare ancora al “Vanni Sanna” sabato alle 20,30. L’avversaria sarà l’Albinoleffe, che ha superato nel primo turno il Sestri Levante per 3-2. Gara rocambolesca per i bergamaschi, che al 9’ sono già sul doppio vantaggio grazie all’uno-due di Munari e Zoma ma si sono fatti raggiungere nel primo tempo. La rete della vittoria è arrivata grazie a Capelli al 94’.

Nel campionato scorso i rossoblù hanno incrociato nel girone il Sestri (successo 1-0 all’andata e al ritorno) ma non l’Albinoleffe, che milita nel gruppo A.

Il tecnico Alfonso Greco conta di recuperare i giocatori acciaccati che hanno saltato la partitella contro il Latte Dolce, vale a dire i difensori Antonelli e Dametto, il centrocampista Giorico, il capitano Scotto e la punta Goglino più il centravanti Diakité, che si è fermato dopo qualche minuto dell’allenamento congiunto con i cugini sassaresi.

Intanto la società resta vigile sul mercato in attesa di occasioni (tradotto, giocatori di valore a prezzo accessibile) per i ruoli di difensore, centrocampista e centravanti.

