La Torres ha un nuovo ariete d’area: Zamparo 

Sassari. «La Torres mi ha chiamato praticamente ogni giorno facendomi sentire importante e parliamo di una squadra che da due anni è ai vertici». In conferenza stampa Luca Zamparo, presentato ieri dalla società, spiega il perché della sua scelta. Attaccante alto 190cm ma anche di buon dinamismo, arriva dal Vicenza con la formula del prestito. Ha firmato sino al 2026 e i rossoblù potranno esercitare un’opzione alla scadenza del contratto. Giocatore esperto di Serie C (oltre 200 presenze e 58 reti) e persino di Serie B (una stagione con la Reggiana), ha indossato anche le maglie di Virtus Entella, Cuneo e Rimini.

È soprannominato “l’arciere” per il gesto che compie dopo aver segnato una rete: «È un soprannome che mi hanno dato quando giocavo a Reggio Emilia», ha spiegato il neo sassarese.

Caratteristiche

Zamparo è già arruolabile per la gara di domenica al “Vanni Sanna” contro il Campobasso e rassicura sulle sue condizioni fisiche («ho giocato sino a fine dicembre»). La sua convocazione sembra certa, anche perché dopo la partenza di Goglino per Sestri Levante e l’infortunio di Scotto la lista ha un posto libero. «Arrivo in punta di piedi in quello che è il secondo attacco del campionato», sottolinea, «sono pronto a mettermi al servizio della squadra e la duttilità è la mia arma migliore: ho giocato in tutti i ruoli dell’attacco e persino dietro la punta. Credo sarà facile integrarsi in questo gruppo, anche se l’unico che conosco direttamente è Varela col quale abbiamo fatto un ritiro insieme».

Insomma, Zamparo fa capire che non è un problema il suo abbinamento con le punte e i trequartisti rossoblù, pur se hanno caratteristiche diverse tra loro. Poi aggiunge: «Non vivo solo per segnare mi piace legare i reparti e nelle ultime stagioni mi sa che ho fatto più assist che gol». Avrà come maglia la numero 17. «Non sono scaramantico, la scaramanzia porta via troppe energie inutili e l’ho abbandonata».

RIPRODUZIONE RISERVATA