La Torres ha scelto il portiere: Zaccagno 

Sassari. Tra i pali della Torres ci sarà Andrea Zaccagno, classe 1997, proveniente dal Rimini. I suoi cambi saranno il ventunenne Petriccione (ex Vastogirardi) e il quarantenne sassarese Pierpaolo Garau, unico confermato del reparto. La società rossoblù cerca ora di piazzare un altro colpo grosso tra gli esterni. Un giocatore che abbia la personalità e l'esperienza del difensore Riccardo Idda e del centrocampista Daniele Giorico (i due algheresi hanno fatto anche la serie B) per aumentare esperienza e tecnica di un roster che si presenta sulla carta superiore a quello che ha iniziato la stagione passata.

La certezza di disputare la serie C con la salvezza a fine aprile ha regalato tre mesi in più alla società sassarese per sondare il mercato col direttore sportivo Andrea Colombino. E sicuramente sul mercato in entrata ha influito anche la credibilità guadagnata dal gruppo Abinsula, nuovo proprietario della Torres.

Allo stesso tempo si lavora sul mercato in uscita per cedere i giocatori sotto contratto, come accaduto per il centrocampista Tesio e l'attaccante Scappini. Sul piede di partenza il portiere Salvato, i difensori Lombardo e Ferrante, i centrocampisti Gianola e Bonavolontà.

Nel frattempo la squadra ha iniziato gli allenamenti al “Vanni Sanna” anche se il gruppo è fluido visto che a rotazione i giocatori sono impegnati con le visite mediche e non tutti i nuovi acquisti sono sbarcati in Sardegna. La squadra si allenerà sabato mattina, poi pausa e si riprenderà lunedì con doppia seduta di allenamento.

