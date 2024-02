La Torres ha ripreso a correre 

PONTEDERA 1

TORRES 2

Pontedera (3-4-2-1) : Vivoli; Guidi (23' st Ganz), Calvani, Espeche; Angori, Ignacchiti (10' st Lombardi), Benedetti (33' st Provenzano), Perretta (33' st Cerretta); Del Pupo (33' st Ambrosini), Ianesi; Selleri. In panchina Lewis, Busi, Gagliardi, Martinelli, Pretato, Marrone. All. Canzi.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Siniega, Antonelli, Dametto; Masala, Lora (12' st Liviero), Giorico, Zambataro; Ruocco, Mastinu (43' st Goglino); Scot- to (19' st Nunziatini). In pan- china Garau, Petriccione, Pin- na, Dieni, Mudadu, Del Giudice, Cester, Verduci. All. Greco.

Arbitro : Milone di Taurianova.

Reti : nel st al 6' Scotto, al 17' Zambataro, al 44' Provenzano.

Note . Ammoniti Ignachitti, Lora, Greco. Recupero 1' pt-5' st.

Il tris è anche la vittoria meno attesa e più pesante. La Torres esorcizza il campo del Pontedera dove non aveva mai vinto e passa per 2-1 strappando mezza ipoteca sul secondo posto. Dopo un primo tempo sofferto sono Scotto e Mastinu a decidere il match con lampi di classe. Assist di Mastinu e gol di Scotto, poi il capitano serve a Zambataro la palla del 2-0. La rete di Provenzano all'89' regala ai padroni di casa solo briciole di speranza.

Primo tempo in affanno

Più efficace che bella, come accade da qualche gara, la squadra sassarese si è presentata senza cinque giocatori per colpa di squalifiche (Idda, Zecca e Diakite) e infortuni (Fabriani e Fischnaller). Ne ha inevitabilmente risentito la qualità del gioco corale. Solo un'occasione nella prima frazione: al 13' su traversone di Mastinu si tuffa di testa in torsione Scotto e la palla angolata a destra viene deviata dal portiere in angolo. Più pungente la formazione di casa. Al 19' contropiede del Pontedera ma il tiro di Angori viene murato dalla difesa sassarese. Calcia da fuori Ianesi al 22': la palla sfila a un metro della porta di Zaccagno.

Opportunità d'oro per il Pontedera al 33' con Ianesi che approfitta dell'errore di Lora in disimpegno, entra in area e va al tiro, ma Zaccagno è perfetto nell'uscita col corpo. Al 37' Dametto va via Benedetti che però non riesce a concludere, riprende Del Pupo ma allarga troppo il diagonale.

Ripresa spietata

Improvvisamente al 51' la Torres passa in vantaggio: da destra pennellata di Mastinu e Scotto in area piccola di testa segna. Fortunata la squadra sassarese due minuti dopo: Ianesi calcia potente e prende la traversa piena. Il tecnico Greco ridisegna il centrocampo: inserisce Liviero al posto di Lora e mette Masala in mezzo al campo, con Zambataro spostato a destra. Rischia la Torres al 60' quando Selleri in area mette in mezzi, due-tre rimpalli e la palla viene poi allontanata. I rossoblù raddoppiano al 61': da sinistra Scotto sul vertice destro dell'area piccola dove arriva Zambataro e al volo segna il 2-0. Al 73' Giorico per Mastinu che da fermo calcia cercando l'angolo destro: fuori. Quando Provenzano accorcia in mischia su corner (e tocco di Ganz) è già l'89'. Un pizzico d'ansia, ma la vittoria è confermata.

RIPRODUZIONE RISERVATA