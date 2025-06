La Torres ha (quasi) fatto la sua scelta: sulla panchina è in arrivo Pazienza 

Per la panchina «serve pazienza». Con la maiuscola. E con un nome a precedere il cognome: Michele Pazienza. La battuta pronunciata ieri su Radiolina da Andrea Colombino, direttore sportivo della Torres, è rivelatrice dell’imminente finale del “casting” per la panchina rossoblù in corso da quando i sassaresi sono stati eliminati dall’Atalanta Under 23 nei playoff di Serie C («ho ancora il pass della partita con scritto 7-1», sottolinea il dirigente) e hanno chiuso il rapporto col tecnico Alfonso Greco, protagonista nelle ultime due stagioni di una coda-spareggi andata male.

Colombino ha partecipato alla trasmissione L’Informatore sportivo e risposto in quel modo al conduttore Alberto Masu, confermando di fatto di aver deciso chi sarà il nuovo tecnico. «La scelta non è mai semplice», ha aggiunto il ds, «da circa tre settimane facciamo colloqui. Abbiamo sentito tantissime persone. La differenza la fanno sempre la motivazione e la preparazione». E Pazienza, 43 anni, nel girone di ritorno dell’ultima stagione alla guida del Benevento, pare aver toccato le corde giuste. «Siamo stati colpiti dalla voglia di riscattarsi dopo una stagione non molto fortunata professionalmente e dall’attenzione che ha messo durante la chiacchierata, mostrando una conoscenza tutt’altro che superficiale del nostro contesto», ha sottolineato Colombino, «e questa fa la differenza». A breve potrebbe arrivare l’ufficialità. «Speriamo ci sia la fumata bianca in settimana, così poi valuteremo la rosa esistente e gli eventuali elementi da inserire».

Perché è buona prassi scegliere i giocatori in accordo con la guida tecnica. «Ci sono società che fanno la squadra e chiedono al mister di allenare e basta. Io ho sempre ritenuto più sensato coinvolgere il tecnico nelle scelte, lavorare a braccetto con lui. Poi se si tratta di fare una scommessa con un giovane magari non molto conosciuto si può anche fare». L’obiettivo per la nuova stagione sarà «continuare a lavorare come stiamo facendo. Siamo a un punto di svolta, è finito il ciclo con Greco e si separeranno le strade con alcuni giocatori che sono qui da tempo. Svecchieremo la rosa, è necessario. I giovani hanno dalla loro parte l’età e l’entusiasmo, oltre che una forte motivazione di crescere e arrivare. Si va sempre più verso un gioco intenso e di corsa, l’esperienza è importante ma anche il motore». Però dire oggi dove si potrà arrivare «è difficile. Comunque allestiremo una squadra competitiva, ringiovanire non vuol dire indebolirci ma trovare nuove motivazioni per ottenere il massimo. Ammazzare il campionato o vincere, no: cercheremo di essere protagonisti nella linea della sostenibilità. Ogni anno falliscono diverse società».

Proseguendo anche nella collaborazione col Latte Dolce, un progetto «iniziato da due anni. L’idea è mettere dentro nostri giovani per inserirli nel calcio dei grandi e altri ragazzi, magari non pronti per la Torres, che potrebbero esserlo nell’immediato futuro. Miglioreremo in tutte le aree per ambire, un domani, al salto di categoria. Dai due ai quattro anni, non nell’immediat o». Con la necessità anche di avere un forte supporto dei tifosi. «Il legame con loro è fondamentale. La Torres è un simbolo identitario di Sassari. Ci si aspetterebbe un seguito anche maggiore, siamo sulle 3.200 presenze di media allo stadio. Non poche, ma potrebbero essere molte di più».

Resta una punta di fastidio per come è finita la stagione. «Quel 7-1 farà sempre parte di me. Cercheremo di non commettere più gli stessi errori. Probabilmente abbiamo sottovalutato l’avversario e preparato la partita in modo diverso. Le strategie di gara si possono sbagliare, però mi aspettavo dai ragazzi una reazione e che, sentendo puzza di bruciato, si organizzassero in autonomia. Glielo ho detto. Ma mi fermo qua».

RIPRODUZIONE RISERVATA