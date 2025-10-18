La Torres ha poca Pazienza 

Sassari. Giornata di riflessione quella di ieri in casa Torres. La proprietà (Abinsula) e il presidente Stefano Udassi meditano sulla mossa da fare per invertire la pericolosa china imboccata dalla squadra. Il cambio di guida tecnica sembra la soluzione più probabile.

I segnali di un auspicato risveglio emersi dopo la prova di Pesaro sono naufragati con la prestazione scialba contro il Forlì. I numeri sono impietosi: dopo la vittoria per 1-0 contro il Pontedera nella prima giornata, i rossoblù hanno prodotto tre pareggi e ben sei sconfitte segnando soltanto altri quattro gol.

Le prestazioni avrebbero potuto fruttare almeno due o tre punti in più, ma sta emergendo una fragilità psicologica e anche un po' di confusione nelle scelte tecniche che spiega la mancata crescita del gruppo.

Il destino del tecnico Michele Pazienza sembra segnato col possibile esonero, anche perché il mercato di gennaio è ancora lontano e comunque l'intenzione della società sassarese è quella di proseguire nell'utilizzo dei giovani sia per arrivare al sostanzioso premio messo in palio dalla riforma Zola (si parla di 700 mila euro), sia perché l'impiego di giovani, specie del proprio vivaio, diventerà obbligatorio.

Fini o Sanna?

Sono due le strade che ha davanti la Torres per cambiare la guida tecnica e provare a salvare un progetto che comunque al di là del rientro di Mastinu, ha bisogno di un paio di giocatori (Zambataro non gioca e Liviero è fuori rosa).

La prima è una soluzione interna, nel senso che non va a intaccare il budget. Circola con sempre più insistenza il nome di Michele Fini, ex giocatore di Torres e Cagliari che sta facendo molto bene come allenatore del Latte Dolce. Fini ha fatto esperienza non solo calcando i campi ma anche come vice di Diego Lopez a Bologna, Cagliari e persino Uruguay e Cile. Fini sta ottenendo buonissimi risultati con la seconda squadra di Sassari, che ha l'età media più bassa del campionato: neppure 22 anni. Abinsula controlla anche il Latte Dolce che però non farebbe salti di gioia per lo spostamento.

La seconda alternativa interna è Marco Sanna, attuale allenatore della Primavera della Torres, anch'egli doppio rossoblù da giocatore e che ha allenato la squadra sassarese in serie D ma ha il patentino per allenare anche in C.

La terza via

In realtà esiste anche la possibilità di richiamare Alfonso Greco, rimasto sul libro paga della Torres dopo la mancata conferma, perché ha ancora un anno di contratto. Greco ha fatto bene con formazioni imbottite di veterani (l'anno scorso ruotavano ben nove over 32 nei primi quindici) e quindi bisogna capire se può essere l'allenatore giusto per una squadra che si basa su altri presupposti. Soprattutto è difficile che Greco accetti di tornare come fece nella prima stagione in C quando venne allontanato e poi richiamato dopo l'esonero di Sottili per garantire alla Torres una salvezza senza playout. Ci sono alcuni club che hanno manifestato interesse per Greco, primo fra tutti il Livorno. Se l’ex tecnico dovesse firmare per i toscani libera, una quota di budget potrebbe essere impiegata per cercare un altro allenatore fra i non pochi ancora a spasso.

