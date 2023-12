la torres ha perso la testa 

FERMANA 1

tORRES 1

Fermana (4-3-3) : Furlanetto; Santi, Spedalieri , Gasbarro, Pistolesi; Scorza, Fontana, Misuraca: Eleuteri (44' st Pinti), Semprini (36' st Paponi), Tilli. In panchina Borghetto, Mancini, Biral, Curatolo, Fort, Giandonato, Gianelli, Grassi. Allenatore Protti.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda (1' st Goglino), Antonelli, Fabriani; Zecca (28' st Menabò), Giorico (43' pt Cester), Mastinu, Liviero; Ruocco, Scotto; Fischnaller. In panchina Garau, Petriccione, Kujabi, Lora, Mandrelli, Masala, Nunziatini, Pelamatti, Pinna, Siniega. Allenatore Greco.

Arbitro : Galipò di Firenze.

Reti : nel primo tempo 15' Misuraca, nel secondo tempo 11' Ruocco.

Note : ammoniti Santi, Fontana, Semprini, Misuraca e Furlanetto per la Fermana; Idda, Giorico, Zecca, Antonelli, Cester e Goglino per la Torres; recupero 2' pt-4' st

Fermo. Nel testa-coda di Fermo perde la vetta la Torres. Questa volta la rimonta riesce solo a metà: la rete di Ruocco vale per il pareggio 1-1, che non basta per riagganciare Cesena, capolista solitaria per la prima volta. «L'importante era non perdere», ha detto il tecnico Alfonso Greco che dopo l'ottimo primo tempo col Gubbio pensava fosse risolto il problema delle partenza non brillantissime della squadra sassarese, di solito più efficace dopo l'intervallo.

Il campo stretto e il terreno di gioco mediocre hanno aumentato le difficoltà dei rossoblù che però nel primo tempo sono apparsi davvero sottotono in molti elementi. Ora c'è da capire come reagirà la squadra nella prima settimana dove non è più capolista.

Cenni di cronaca

Sarebbe potuta essere un'altra gara se al 7' il tiro a incrociare di Liviero fosse terminato dentro anziché sfiorare il palo dopo una deviazione. La Fermana ha sbloccato a sorpresa al quarto d'ora: punizione dai 25 metri, il portiere Zaccagno non è uscito, mischia furibonda in area e Misuraca ha infilato per il vantaggio. Scarsa la reazione della Torres, che anzi ha rischiato qualcosa sulle ripartenze della Fermana. Prima del riposo gol annullato a Fischnaller per un presunto tocco di mano.

Nella ripresa è uscito il difensore Idda ed è entrato Goglino come terzo della trequarti, mentre la difesa è diventata a quattro. Il pareggio siglato da Ruocco con aggancio e diagonale al 56' ha fatto sperare nel colpaccio, ma le due-tre opportunità create non hanno prodotto il sorpasso.

