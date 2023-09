La Torres ha già il piglio giusto 

RECANATESE 1

TORRES 2

Recanatese (4-4-2) : Meli; Quacquarelli (1' st Re), Carpani, Melchiorri, Ferrante, Morrone (20' st Prisco), Egharevba (1' st Mane), Giampaolo (33' st Ferretti), Raparo (33' st Gomez), Longobardi, Peretti. In panchina Tiberi, Mascolo, Veltri, Ricci, Mane. All. Pagliari.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Antonelli, Idda, Fabriani; Zecca, Giorico (41' st Lora), Mastinu (7' st Kujabi), Pelamatti; Ruocco; Diakite, Scotto (18' st Fishnaller). In panchina Petriccione, Garau, Liviero, Siniega, Masala, Menabò, Dametto, Cester, Pinna, Sanat. All. Greco.

Arbitro : Gasperotti di Rovereto.

Reti : primo tempo 29' Ruocco; secondo tempo 3' autorete di Antonelli, 5' Scotto.

Note . Ammoniti Mastinu, Idda, Giorico, Prisco, Zaccagno, Recupero: 1' pt-4' st.

Atteggiamento offensivo, esperienza e un pizzico di fortuna. Così la Torres fa il colpaccio per 2-1 a Recanati nella prima di campionato. Vittoria che consente di iniziare con entusiasmo il secondo campionato di serie C dal quale i rossoblù si attendono risultati e piazzamento superiori alla stagione scorsa. Il tecnico Greco ha giocato da subito tutti i pezzi da 90, compreso Mastinu, arrivato da neppure una settimana. Squadra offensiva e approccio autoritario per la Torres, che è piaciuta in fase di costruzione (ottimo Giorico) nonostante qualche errore nell'ultimo passagio, mentre va registrata in fase difensiva dove ha lasciato troppo spazio ai padroni di casa che hanno anche colpito due traverse, una per tempo con Carpani e Re.

La cronaca

Pronti via e Scotto da sinistra si accentra e prova il siluro che passa poco sopra la traversa. Al 10' punizione di Giampaolo potente ma centrale. Azione sospetta subito dopo con Evareghba che entra in area, ma l'intervento di Pelamatti viene giudicato pulito dall'arbitro. Al 24' ripartenza della Recanatese con Carpani che dal centro sinistra spara una cannonata respinta dall'incrocio dei pali e poi sul secondo tiro di Giampaolo la palla sfila a lato. La Torres la sblocca al 29': traversone da destra di Zecca e si avventa sulla palla Ruocco. Al 37' ci riprova da fuori Carpani e la palla sfiora il palo sinistro.

In apertura di ripresa Re dal vertice destro dell'area scaglia una bordata che colpisce la traversa e ritorna in campo nell'area piccola. Azione successiva, cross di Longobardi da sinistra e Antonelli colpisce male e infila la propria rete. Ma due minuti dopo Scotto batte la punizione da sinistra col destro e la palla si infila bassa a sinistra. Nell'ultima mezzora i marchigiani sfiorano la rete con Giampaolo (bravo Zaccagno) e nel recupero vanno vicini al pareggio con Carpani e Ferretti.

