La Torres fra gli sbadigli 

Torres 0

Lucchese 0

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Idda (35’ st Dametto), Antonelli, Mercadante; Zecca (15’ st Zambataro), Giorico, Brentan, Guiebre; Varela (15’ Nanni), Fischnaller, Scotto (35’ st Liviero). In panchina Petriccione, Petricciuolo, Coccolo, Diakite, Casini, Fabriani. All. Greco.

Lucchese (4-4-2) ; Palmisani; Gemignani, Fazzi, Gasbarro, Antoni; Quirini, Tumbarello, Gucher (19’ st Catanese), Visconti; Saporiti (43’ st Frison), Costantino (19’ st Sasanelli). A disposizione Coletta, Allegrucci, Djibril, Selvini, Botrini, Cartano, Leone. All. Testini.

Arbitro: Gasperotti di Rovereto.

Note: ammoniti Antoni, Giorico, Palmisani, Recupero 1’ pt – 4’ st. Spettatori: 2.867.

Il “Vanni Sanna” continua ad essere troppo ospitale. Anche la modesta Lucchese porta via un punto. Finisce senza gol fra tanti sbadigli e la sensazione che questa Torres non mostri tutta l'esperienza di una delle rose più “anziane” del girone. Nella giornata ideale per accorciare le distanze dalle prime tre della classe, i rossoblù di Greco slittano al quinto posto, sorpassati dalla Vis Pesaro. E calano ancora gli spettatori.

Il campo pesante ha sicuramente creato problemi alla squadra sassarese, abituata a giocare col fraseggio, ma proprio perché ha tanti veterani in campo ci si poteva aspettare qualche guizzo che modificasse lo spartito e invece dopo un buon primo tempo i rossoblù sono calati anche fisicamente e la Lucchese ha legittimato il pareggio con una discreta prestazione.

La cronaca

Pochissime le azioni degne di finire sul taccuino. La più nitida è al 15' quando Scotto spalle alla porta serve centrale per Fischnaller che angola il tiro, ma la palla finisce sul palo esterno sinistro. Su percussione rossoblù al 38’ la palla rimbalza verso Brentan che tira prontamente ma trova il corpo di Gasbarro. Si chiude con l’incornata di Scotto che passa vicino all’incrocio sinistro.

Nel secondo tempo al 60’ liscio di un difensore e Varela che potrebbe andare in porta sbaglia il controllo. Dopo è la Lucchese a prendere il sopravvento con l'ex Saporiti che al 65' sfiora l'incrocio su punizione e poco dopo impegna Zaccagno che respinge coi pugni. Al 73' Mercadante salva su tiro ravvicinato di Gemignani, mentre all'85' il difensore ci prova di testa ma il portiere chiude bene l'angolo.

Murata all'88' la rovesciata di Fischnaller dopo la magia di Guiebre che filtra tra due difensori sulla linea di fondo destra.

RIPRODUZIONE RISERVATA