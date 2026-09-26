La Torres fermata in casa 

Torres 0

Vado 0

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Kebbeh, Antonelli, Berto; Zecca (41’ st Corsinelli), Brentan (28’ st Masala), Mastinu (28’ st Giorico), Liviero; Pennington (35’ st Lunghi), Di Stefano; Scotto. In panchina Tirelli, Carboni, Palazzo, Sanat. Allenatore Greco.

Vado (3-4-2-1) : Bellocci; Gulinelli, Piana (28’ st Ghezzi), Saltarelli; Lazzarini, Libera, Hamlili, Saiani (36’ st Carlini); Ferro, De Rinaldis (43’ st Lionetti); Vita (43’ st Lischetti). In panchina Calvani, Sala, Dellepiane, Simonetta, Candiano, Bruno, Rosa. Allenatore Riolfo.

Arbitro : Aloise di Voghera.

Note : ammoniti Piana, Mastinu, Lazzarini. Recupero 3’ pt-7’ st. Spettatori 2.967.

Sassari. Sprecona e talvolta leziosa, la Torres non sblocca una gara dominata. Lo 0-0 col modesto Vado reduce da 5 sconfitte di fila, ha il sapore della vittoria persa e impedisce di tallonare il podio del girone. Anche ieri quattro assenze: i tre difensori: Nunziatini, Scaringi e Zanandrea, più l’attaccante Bunino. Il capitano in via eccezionale ieri è stato Giacomo Zecca, alla gara numero 100 in rossoblù.

Primo tempo

Pericoloso il Vado al 9’: su una respinta corta riprende sullo spigolo destro De Rinaldis, che non crossa ma cerca l’incrocio vicino e Zaccagno respinge con buon riflesso. Al 16’ su angolo che viene ribattuto corto, la gira di potenza Di Stefano e la palla quasi sfiora l’incrocio. Ci riprova Di Stefano con un rasoterra da 20 metri: mezzo metro dal palo sinistro. Al 32’ pallone telecomandato di Mastinu per Zecca che di testa incrocia bene, ma Bellocci riesce a mettere sul fondo. E sull’angolo svetta Pennington ma non riesce ad abbassare la traiettoria. Al 40’ bella apertura di Scotto per Di Stefano a sinistra: lo spiovente esce d’un soffio. Nel recupero ancora Zecca di testa e il portiere la salva.

La ripresa

Si apre con la difesa sassarese sbilanciata e Vita può scattare da solo e segnare, ma l’assistente ha la bandierina alzata per fuorigioco. Il Vado ricorre al Fvs ma la decisione non cambia. Al 54’ Di Stefano batte veloce il fallo laterale e Brentan lancia benissimo Scotto che è libero e scatta, ma una volta in area conclude debolmente sul portiere. Al 65’ Liviero sgancia il siluro, ma Bellocci si supera. Al 67’ lancio per Scotto che protegge bene la palla e va via in area ma viene atterrato: l’arbitro indica il dischetto, ma dopo aver visto le immagini non concede il rigore. Al 76’, dopo vari rimpalli, la sfera arriva a Di Stefano che la gira fiaccamente. Contropiede Torres al 78’ con Pennington che scatta bene e incrocia basso, ma il portiere ci arriva anche questa volta.

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