La Torres fa visita allo Spezia di Angelozzi 

Il riscatto è l’unico elemento che accomuna Spezia e Torres nella gara di domani allo stadio Picco (ore 18) per il primo turno eliminatorio. Gara secca, senza supplementari ma con i rigori se dopo i tempi regolamentari sussiste il pareggio. Lo Spezia dell’ex ds del Cagliari Guido Angelozzi (ora direttore dell’area tecnico-operativa dei liguri) e dell’ex portiere rossoblù Giuseppe Ciocci è appena retrocesso dalla Serie B e soltanto quattro stagioni fa era in A. La squadra è stata rivoluzionata: nuovo allenatore (Marco Turati) e ben 15 giocatori nuovi. La formazione sassarese invece ha innestato per ora solo 4 nuovi elementi, e di questi soltanto il difensore Berto e il centrocampista-trequartista Pennington partiranno titolari. A conti fatti ha più certezze la squadra sassarese, con ben 9 giocatori già testati nelle stagioni precedenti e un sistema di gioco ben collaudato. Invece lo Spezia viene definito ancora un cantiere aperto. Comunque sia nessuna delle due antagoniste è al completo, vuoi per gli infortuni, vuoi perché ancora attende qualche rinforzo, con la Torres che spera si sblocchi la situazione per portare a Sassari un difensore e un esterno.

Se lo Spezia ha qualche problema nella linea mediana per l’indisponibilità di Bright e Cassata, la Torres ha gli uomini contati in difesa e sulle fasce. Mancheranno per infortunio Antonelli (problemi alla spalla destra) e Scaringi (frattura al quinto metatarso del piede sinistro). Da verificare le condizioni di Nunziatini, che ha saltato due amichevoli per problemi fisici. Probabile che il tecnico Greco ospiti inizialmente per il giovane Palazzo, con Verto spostato al centro della retroguardia. Sulle fasce Zecca e Liviero, che però non hanno un omologo che possa dargli il cambio ma solo giocatori che devono eventualmente adattarsi. In mezzo dubbio tra Brentan e Giorico come partner di Mastinu. Abbondanza invece sulla trequarti e in attacco, dove comunque giocheranno ancora Scotto, che ha disputato una pre-season brillante (Sorrentino ha solo 45 minuti di autonomia) con Di Stefano e Pennington sulla trequarti. Come cambi oltre al citato Sorrentino e a Bonin, anche Sanat e Carboni, mentre Masala è il jolly da sistemare ovunque ci sia necessità.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Palazzo, Berto, Zanandrea; Zecca, Brentan (Giorico), Mastinu, Liviero; Di Stefano, Pennington; Scotto. In panchina: Tirelli, Masala, Nunziatini, Giorico, Sorrentino, Bonin, Sotgiu, Sanata, Carboni. Allenatore Greco.

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