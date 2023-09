La torres fa sul serio e punta sull’esperienza 

La Torres fa sul serio. Così sul serio che non sta seguendo il discorso sul premio valorizzazione dei giovani, che prevede l'utilizzo di almeno tre nati dal 2001 in poi. Al “Nespoli” il più giovane era Kujabi, un classe 2000 e quindi fuori dal conteggio. Un cambio di rotta rispetto al match d'esordio a Recanati. Già contro il Rimini, l'ingresso del trentenne Liviero al posto di Pelamatti, 2004, aveva fatto intuire qualcosa.

Sul sicuro

Il tecnico Alfonso Greco ha puntato sull'esperienza e ha avuto ragione. Prima ancora che col pressing alto e la scelta di due punte (Scotto e Fishnaller) dietro Diakite, la squadra rossoblù ha schiacciato i più giovani “bianchi” con la personalità, tanto che l'Olbia è rimasta nel primo tempo quasi sempre nella propria metàcampo e raramente ha costruito qualcosa al di là del lancio lungo.

Tre su tre. Mai visto a inizio della terza serie. Tanto che la formazione sassarese si prepara con serenità al big match di mercoledì contro l'altra capolista Carrarese, tra le candidate alla vittoria della serie C.

Torres d'attacco

Il derby ha confermato che la squadra di questa stagione è stata costruita per aggredire gli avversari e giocare soprattutto nella metàcampo altrui. I dati lo confermano: dopo tre gare 9 punti e 7 reti. La stagione passata per arrivare a numeri simili la Torres impiegò otto giornate, con 10 punti e 8 reti.

Le sorprese vengono soprattutto da due giocatori: Scotto e Liviero. Il capitano è pienamente recuperato: 3 reti, un rigore procurato, soprattutto la rete con scippo al difensore che ha cambiato le sorti del derby. Un infortunio lo ha tenuto fuori 10 mesi, è rientrato nel girone di ritorno del campionato scorso (decisiva la sua personalità nel finale di stagione) ma la differenza con questo campionato è che ha potuto svolgere la preparazione.

Inaspettata la rinascita di Liviero: aveva iniziato bene la stagione passata, poi dopo i 5 turni di squalifica si era smarrito e sembrava dovesse addirittura lasciare Sassari. E' rimasto e ha ripreso a incidere sulla fascia: con il Rimini l'assist per Diakite e con l'Olbia la rete del 3-0.

Signore a centrocampo Con Kujabi al suo fianco che garantisce quantità e qualità anche nell'interdizione (peccato per l'infortunio) Giorico può svolgere la funzione di centrocampista e costruttore con giocate precise. Davvero notevole la sua capacità di stare sempre al posto giusto grazie alla visione e alla conoscenza del gioco. All'appello nel quartetto di centrocampo manca ancora Zecca, apparso più brillante nel pre-campionato. Mancano due-tre affondi dei suoi con traversone alto per sfruttare le capacità degli attaccanti, soprattutto Diakite.

La panchina garantisce come cambi per il centrocampo due esperti come Lora e Masala e due giovani come Cester e Pelamatti. Una bella garanzia e un evidente vantaggio rispetto all'organico della stagione scorsa.